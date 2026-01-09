Querétaro, 9 de enero de 2026. — La coordinadora de delegaciones Bety León convivió con vecinos del Barrio de la Cruz durante una celebración comunitaria realizada en la capital de Querétaro. El encuentro reunió a familias de la demarcación en una tarde de cercanía que fortalece los lazos entre autoridades y ciudadanía, informó la administración del alcalde Felipe Fernando Macías.

La actividad fue encabezada por Chuy Velázquez González, subdelegada del Barrio de la Cruz, quien coordinó la organización del evento con el respaldo del gobierno municipal de Querétaro. La funcionaria destacó el compromiso de la administración con las colonias y barrios tradicionales de la ciudad.

Familias del Barrio de la Cruz participan en encuentro comunitario con autoridades municipales. rotativo.com.mx

"Gracias a todas y todos los que nos acompañaron en esta gran celebración", expresó la coordinadora León. El encuentro forma parte de la estrategia municipal para mantener comunicación directa con las comunidades de Querétaro y atender sus necesidades de manera cercana.

La convivencia incluyó actividades recreativas para familias y se desarrolló bajo el lema que promueve la cohesión social en diversos sectores de la capital queretana.