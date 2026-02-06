México, 6 de febrero de 2026. —La telenovela Hermanos Coraje, producida por José Alberto Castro, grabará durante casi dos meses en ranchos operativos de Arizona, Estados Unidos, en lo que será el primer melodrama de corte western del productor para Las Estrellas.

El proyecto, que reunió a más de 18 actores en su primera junta de trabajo este jueves, tiene previsto su estreno en el segundo semestre de 2026 en el horario de las 21:30 horas.

Castro explicó al elenco y equipo técnico que la decisión de trasladar la producción a la zona fronteriza responde al interés de capturar imágenes de haciendas que no se han utilizado en la televisión mexicana.

Según el productor, la arquitectura de esos inmuebles guarda similitud con las haciendas del estado de Sonora.

Los principales escenarios serán el Shankle Ranch, ubicado en Tubac, y el Rancho De los Cerros, en Tucson. Ambas propiedades se encuentran en operación y cuentan con extensas áreas dedicadas a la crianza de ganado, lo que permitirá integrar animales de granja en las grabaciones sin recurrir a escenografía artificial.

Elenco de Hermanos Coraje incluye a más de 18 actores

Al tratarse de una producción de corte western, los integrantes del elenco recibirán capacitación en manejo de ranchos, trato con animales y uso de herramientas de campo. Varios actores ya toman clases de equitación como parte de la preparación.

Entre los nombres confirmados en esta primera junta figuran Emmanuel Palomares, Sofía Castro, Mar Contreras, Sergio Goyri, Raúl Araiza, Brandon Peniche, Dalilah Polanco, así como Emilio Osorio, Daniela Martínez, Patricia Navidad, Claudia Zepeda, Federico Ayos, Arantza Ruiz, Claudia Bouza, Iván Arana, Mar Bonnelly, Arena Ibarra y Minnie West.

La dirección de escena estará a cargo de Santiago Barbosa y Luis Manzo, mientras que Bernardo Nájera y Mauricio Manzano se encargarán de la dirección de cámaras. Castro precisó que la telenovela empleará tecnología de filmación avanzada para aprovechar los paisajes desérticos de Arizona.

Durante la reunión también se abordaron aspectos logísticos como las características de cada locación, sus reglas y restricciones, las condiciones climáticas de la zona y la mecánica de traslados para todo el equipo de producción de Televisa Univision.