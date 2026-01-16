Londres, 16 de enero de 2026. — La presentadora británica Josie Gibson confesó que experimentó un momento de gran tensión cuando fue convocada por primera vez para conducir This Morning, el icónico programa matutino de ITV, tras reemplazar de último momento a Holly Willoughby en 2021.
La conductora de 40 años reveló que durante su debut improvisado "casi tuvo un ataque de pánico" que la dejó sin poder respirar ni hablar, informó la revista Best en su edición más reciente.
Gibson recordó en la entrevista que el llamado inesperado para sentarse en el famoso sofá del programa la dejó paralizada. "Simplemente no podía creerlo... Todavía es un momento de 'pellizcame'", explicó la presentadora sobre aquella primera oportunidad que cambiaría su carrera televisiva.
El debut de la conductora británica no fue sencillo, según relató. "Tenía miedo al principio, la primera vez que entré al estudio casi tuve un ataque de pánico.
No podía respirar ni hablar", reveló Gibson, quien anteriormente había participado en This Morning únicamente presentando segmentos de concursos y competencias.
La producción de This Morning apostó por su talento pese a los nervios iniciales. "Estoy muy agradecida con This Morning; realmente se arriesgaron conmigo y se quedaron conmigo", enfatizó la presentadora, reconociendo el respaldo que recibió del equipo del programa durante aquel momento de vulnerabilidad.
Desde aquel debut improvisado hace cinco años, Gibson se consolidó como presentadora habitual del programa matutino británico y desarrolló una relación especial con el formato.
La ganadora de Gran Hermano 2010 comparó la experiencia con una célebre frase cinematográfica al describir la naturaleza variada del programa.
"Dios mío, ese programa es como una caja de bombones, como diría Forrest Gump: nunca sabes lo que te va a tocar", expresó Gibson sobre la diversidad de temas y segmentos que cubre This Morning en cada emisión.
La trayectoria de la conductora ejemplifica cómo una oportunidad de emergencia puede transformarse en una carrera consolidada. De ser una participante de reality shows británicos a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión matutina del Reino Unido, su historia refleja tanto su capacidad de adaptación como la confianza depositada en ella por uno de los programas más longevos de la televisión británica.
This Morning, que se transmite de lunes a viernes en horario matutino por ITV, es uno de los programas más emblemáticos de la televisión del Reino Unido y ha lanzado las carreras de numerosos presentadores desde su debut en 1988.