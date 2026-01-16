El anuncio llegó el domingo 5 de enero sin detalles adicionales sobre fecha de lanzamiento, título oficial o lista de canciones. Sin embargo, fuentes de la industria musical consultadas por HITS Daily Double anticipan que el primer sencillo podría estrenarse este viernes 9 de enero en plataformas digitales, aunque el artista no ha confirmado oficialmente esta información.

El mensaje de apenas cuatro palabras bastó para convertirse en tendencia mundial en redes sociales, generando reacciones inmediatas de fanáticos que esperaban ansiosamente el regreso del ganador de múltiples premios Grammy.

El último álbum solista de Mars, 24K Magic, dominó las listas internacionales y le valió siete premios Grammy incluyendo Álbum del Año en 2018.

"Escribí una canción basada en mi juego de beber favorito y no tenía idea de que sería tan amada. Muchas gracias por todo su amor", declaró Mars durante la ceremonia de los premios MAMA 2024 en Los Ángeles, donde junto a Rosé recibió el premio Global Sensation.

Colaboraciones exitosas mantuvieron su nombre vigente

Aunque Mars se alejó de proyectos solistas, nunca desapareció de la conversación del pop global. En 2021 formó Silk Sonic junto a Anderson. Paak, lanzando An Evening With Silk Sonic, trabajo que obtuvo múltiples premios Grammy incluyendo Grabación y Canción del Año por "Leave the Door Open" en 2022.

Sus colaboraciones recientes consolidaron su alcance multigeneracional. "Die With a Smile" junto a Lady Gaga encabezó el Billboard Hot 100 y ganó el Grammy a Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo en 2025, precisó Rolling Stone. La canción se convirtió en la segunda más rápida en alcanzar mil millones de reproducciones en Spotify.

"APT." rompe récords históricos

El fenómeno más reciente de Mars es "APT." junto a Rosé de BLACKPINK, lanzada en octubre de 2024. La canción dominó 10 semanas consecutivas en el Billboard Global 200, convirtiéndose en la quinta en alcanzar esa cifra desde que comenzó la lista en septiembre de 2020.

"APT." alcanzó mil millones de reproducciones en Spotify en exactamente 100 días desde su lanzamiento, estableciendo el récord como la canción más rápida de un acto de K-pop en lograr esa marca, explicó Music Mundial. Superó el anterior récord de "Seven" de Jungkook con Latto.

La colaboración también marcó hitos para Rosé, quien se convirtió en la primera solista femenina de K-pop en ingresar al top 10 del Billboard Hot 100, donde la canción debutó en el puesto número ocho. Para Mars representó su vigésimo éxito en el top 10 de esa lista, consolidando su estatus como uno de los artistas más consistentes de su generación.

Residencia en Las Vegas continúa

Mars mantiene su residencia en el Park MGM de Las Vegas, donde se presenta desde diciembre de 2016. El contrato ha sido renovado en múltiples ocasiones y actualmente está confirmado al menos hasta Año Nuevo de 2026, según reportaron medios especializados.

Esta situación sugiere que el nuevo disco podría convivir con su etapa en vivo antes de una eventual gira global. Sin embargo, expertos de la industria anticipan que el lanzamiento vendrá acompañado de anuncios sobre presentaciones en festivales y nuevas colaboraciones que amplíen su alcance internacional.

Legado y números que respaldan la expectativa

El impacto de 24K Magic establece un estándar elevado para el nuevo material. Aquel álbum produjo éxitos como "That's What I Like", "Versace on the Floor" y "Finesse", canciones que definieron el sonido del pop y R&B contemporáneo durante años.

Mars cerró 2025 con colaboraciones que sumaron más éxitos. "Fat Juicy & Wet" junto a Sexyy Red alcanzó el puesto 17 en el Billboard Hot 100 y logró posicionarse entre los cinco primeros en la lista US Hot R&B/Hip-Hop Songs, demostrando su versatilidad para moverse entre géneros.

Las casas de apuestas y analistas musicales ya especulan sobre la dirección que tomará el nuevo álbum. Algunos anticipan una continuación del sonido funk y soul que caracterizó 24K Magic, mientras otros sugieren que las colaboraciones recientes podrían indicar una evolución hacia territorios más experimentales.

Industria musical espera el gran regreso

El calendario musical de 2026 ya incluye lanzamientos confirmados de artistas como Zach Bryan (9 de enero), A$AP Rocky (16 de enero), Mumford & Sons (13 de febrero) y BTS (20 de marzo). La confirmación de Mars añade otro nombre de peso a un año que promete ser significativo para la industria.

Los analistas de Billboard señalan que el regreso de Mars llega en un momento estratégico, cuando el pop global busca nuevas referencias tras años dominados por Taylor Swift, Bad Bunny y otros fenómenos recientes. Su capacidad para cruzar fronteras generacionales y culturales lo posiciona como uno de los lanzamientos más anticipados del año.

Por ahora, los fanáticos deberán esperar más anuncios oficiales sobre fechas de lanzamiento, colaboradores y el sonido que definirá esta nueva etapa.

Lo único certero es que el álbum está terminado y que el regreso de Bruno Mars ya no es una posibilidad sino una realidad inminente que marcará 2026 como un año clave en su carrera.