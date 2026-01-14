Querétaro, 14 de enero de 2026. — La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) alertó a padres de familia sobre la importancia de verificar que las escuelas privadas cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) antes de inscribir a sus hijos para el ciclo escolar 2026-1.
Sin este documento oficial, los estudiantes no podrán obtener títulos profesionales, cédulas, certificados ni realizar cambios de grado o escuela, informó la dependencia estatal.
El llamado protege a miles de familias queretanas que cada año invierten en educación privada sin verificar la legalidad de las instituciones.
El RVOE avala que las instituciones particulares cumplen con los estándares de calidad establecidos por las normativas educativas nacionales y es fundamental para que los estudiantes puedan realizar trámites académicos y profesionales posteriores, explicó la SEDEQ.
La dependencia puso a disposición un listado actualizado de escuelas autorizadas en el portal oficial https://portal.queretaro.gob.mx/educacion/ donde también pueden reportarse instituciones sospechosas.
Cómo verificar si tu escuela tiene RVOE
Las familias pueden consultar la lista completa de instituciones con reconocimiento estatal o federal en el portal web oficial de la Dirección de Educación de la SEDEQ, detalló la secretaría.
El sitio permite verificar el estatus legal de cualquier escuela privada en los 18 municipios de Querétaro y realizar reportes en caso de detectar instituciones que operen sin autorización.
"Es fundamental verificar antes de inscribir a sus hijos", enfatizó la dependencia estatal. Las instituciones educativas que deseen obtener el RVOE pueden realizar su trámite de incorporación en el mismo portal o acudir personalmente a las oficinas ubicadas en Boulevard Centro Sur 75, Colonia Colinas del Cimatario, o comunicarse al teléfono 442 262 0330 extensión 317.
La medida garantiza la protección de la inversión educativa de las familias queretanas y la validez oficial de los estudios de miles de estudiantes en el estado.