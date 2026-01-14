El proceso de inscripción para el cuatrimestre 2026 registraba 150 alumnas inscritas al corte de la segunda semana de enero, con expectativas de incrementar la matrícula antes del cierre de la convocatoria durante esta semana.

La institución forma parte de los programas municipales de apoyo educativo a mujeres queretanas que buscan continuar o concluir sus estudios de nivel medio superior y superior, explicó la funcionaria durante conferencia de prensa.

Las becas municipales se otorgan mediante un estudio socioeconómico que determina el porcentaje de apoyo entre 40% y 70% según las condiciones económicas de cada solicitante.

Este respaldo financiero facilita el acceso a educación formal para mujeres que enfrentan barreras económicas o combinan responsabilidades laborales y familiares con sus estudios, permitiéndoles avanzar en su formación académica sin comprometer su estabilidad financiera.

La secretaria Garfias Rojas precisó que el programa se vincula directamente con el Centro de Empoderamiento de las Mujeres, permitiendo que las beneficiarias de los talleres de capacitación técnica certificados por Icateq puedan continuar su formación académica en nivel medio superior o superior con las becas municipales disponibles.

Esta articulación fortalece las oportunidades de desarrollo profesional y económico para las participantes en ambos programas educativos.

Primera generación de licenciadas

Durante 2025, la Universidad de las Mujeres logró titular a su primera generación de nivel superior con 402 graduadas distribuidas en 329 licenciaturas, 63 maestrías y 10 bachilleratos.

Esta cifra representa un hito en el programa educativo que históricamente ha beneficiado a dos mil 292 alumnas desde su creación, consolidando su función como alternativa educativa accesible para mujeres del municipio de Querétaro, sostuvo la titular de la dependencia.

La funcionaria municipal destacó que la continuidad del programa responde a una evaluación realizada durante los últimos meses de 2025 sobre su impacto y viabilidad operativa.

Los resultados confirmaron que la Universidad de las Mujeres cumple un papel estratégico en reducir brechas educativas de género y facilitar el acceso a educación superior para mujeres adultas que no pudieron estudiar en edades convencionales o buscan retomar sus estudios interrumpidos.

El presupuesto destinado para la operación de la Universidad de las Mujeres durante 2026 contempla el incremento correspondiente a la inflación respecto al ejercicio 2025, aunque la secretaria Garfias Rojas no precisó el monto específico durante su intervención y ofreció proporcionar el dato posteriormente.

La inversión municipal cubre tanto las becas para las alumnas como los gastos operativos de la institución educativa en sus diferentes modalidades de enseñanza.

Las interesadas en inscribirse pueden acudir directamente a las instalaciones de la Universidad de las Mujeres para realizar el estudio socioeconómico correspondiente y conocer la oferta académica disponible.

La convocatoria permanece abierta durante esta semana de enero con opciones en diversas áreas del conocimiento tanto en modalidad presencial como en línea según la carrera seleccionada, informó la dependencia municipal.