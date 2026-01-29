Queretanos pierden dinero por fraudes laborales en Querétaro y San Juan del Río

Buscadores de empleo en Querétaro y San Juan del Río denuncian empresas que exigen depósitos para vender productos imposibles de colocar.

Buscadores de empleo en Querétaro revisan ofertas laborales en dispositivo digital para identificar fraudes laborales en Querétaro y San Juan del Río.

Buscadores de empleo en Querétaro han perdido dinero por empresas que exigen depósitos para venta de productos.

(depositphotos)
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 29, 2026
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 29 de enero de 2026. - Buscadores de empleo en Querétaro y San Juan del Río han perdido dinero tras caer en fraudes laborales operados por supuestas empresas que exigen depósitos para la venta de productos difíciles de colocar.

Las víctimas no solo pierden la garantía inicial, sino que terminan pagando de su bolsillo la mercancía que no logran vender, en un esquema que se ha multiplicado en territorio queretano ante la creciente demanda de oportunidades de trabajo.

A nivel nacional, una encuesta reciente sobre seguridad en el mercado laboral revela que el 58% de los mexicanos ha detectado posibles fraudes durante su búsqueda de empleo.

La Generación Z (61%) y los Millennials (60%) son los grupos más afectados por estas prácticas que han crecido junto con la digitalización del reclutamiento. En Querétaro, los fraudes laborales han adoptado modalidades específicas que afectan a trabajadores de distintas edades.

La táctica más común a nivel nacional involucra solicitudes de dinero por adelantado. El 62% de los encuestados afirmó que la oferta fraudulenta solicitaba un pago previo mediante distintos métodos.

Esta modalidad golpea con mayor frecuencia a generaciones de mayor edad: el 75% de los Baby Boomers y el 67% de la Generación X reportaron haber enfrentado fraudes laborales en Querétaro y otras entidades donde les exigieron pagos anticipados.

Empresas fraudulentas engañan a queretanos con esquemas de venta de productos

En Querétaro capital y San Juan del Río operan empresas que contratan personal bajo la promesa de comisiones atractivas por venta de productos.

Estas organizaciones exigen un depósito inicial como garantía antes de entregar la mercancía. El problema surge cuando los trabajadores descubren que se trata de artículos de escaso interés para los consumidores queretanos, prácticamente imposibles de colocar.

Los afectados por fraudes laborales en Querétaro enfrentan una doble pérdida económica. Tras semanas de intentos fallidos, los buscadores de empleo pierden el depósito entregado y además deben pagar los productos no vendidos.

Jóvenes y adultos que buscaban ingresos estables en Querétaro terminan endeudados con mercancía acumulada en sus hogares sin posibilidad de recuperar la inversión.

En San Juan del Río, el segundo municipio más poblado del estado, también se han detectado empresas que operan con este esquema. Las víctimas reportan que estas compañías presentan credenciales aparentemente legítimas y oficinas establecidas, lo que genera confianza inicial.

Sin embargo, una vez entregado el depósito, los trabajadores quedan atrapados en un ciclo de deudas por productos que nadie quiere comprar.

Queretanos modifican estrategias para evitar fraudes laborales

El impacto de estas prácticas ha cambiado la forma en que los queretanos buscan trabajo. A nivel nacional, el 60% de los encuestados ha abandonado procesos de postulación por dudas sobre la legitimidad de la empresa.

Los especialistas en reclutamiento advierten que ningún empleador legítimo en Querétaro o cualquier parte del país solicita pagos ni depósitos como condición para obtener un empleo formal.

Para protegerse de fraudes laborales en Querétaro, los buscadores de empleo han adoptado medidas preventivas. El 28% revisa sitios web oficiales antes de postularse, el 21% contacta directamente a las empresas por canales verificados y el 17% utiliza exclusivamente plataformas de empleo con reputación establecida.

La desconfianza hacia ofertas que prometen ganancias fáciles ha crecido entre la población queretana.

¿Cómo identificar fraudes laborales en Querétaro y San Juan del Río?

La concientización ha aumentado significativamente entre quienes buscan empleo en el estado. El 69% de los encuestados revisa información adicional sobre la empresa antes de postularse, consultando registros oficiales y opiniones de ex empleados.

Los especialistas recomiendan a los queretanos verificar la existencia legal de cualquier empresa ante el SAT, desconfiar de ofertas que exijan dinero por adelantado y reportar vacantes sospechosas ante la Profeco o la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

