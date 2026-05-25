Protección Civil exhorta a 20 personas por noche a dejar drenes en Querétaro

Querétaro, 25 de mayo de 2026. -- Entre 15 y 20 personas en situación de calle reciben exhorto por jornada nocturna del personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil para acudir al albergue Yimpatí, ubicado sobre avenida Universidad, informó este lunes Francisco Ramírez Santana, director de la dependencia capitalina.
El operativo opera todos los días y todas las noches en coordinación con el Sistema Municipal DIF.
Quienes rechazan el traslado reciben cobijas como medida básica, aunque al cierre de esta fecha no es necesario su entrega por la ausencia de bajas temperaturas, precisó el funcionario municipal. La oferta del albergue se mantiene abierta de forma permanente para que las personas puedan pernoctar e ingerir alimentos.
Sobre los recorridos en infraestructura pluvial vinculados a la temporada de lluvias, Ramírez Santana indicó que este año no ha sido necesario retirar a ninguna persona de drenes.
En los recorridos recientes solo se han encontrado materiales que se retiran en conjunto con Servicios Públicos Municipales y las siete delegaciones del municipio.
Dos a tres puntos pluviales con quemas en 2026
La dependencia tampoco ha identificado a personas en flagrancia de quemas dentro de drenes, aunque sí atendió de dos a tres puntos con afectación a infraestructura pluvial en lo que va del año.
El caso más reciente ocurrió en la lateral de Bernardo Quintana, sobre la incorporación a la autopista 57 cerca de la central camionera, donde Servicios Públicos y Obras Públicas intervinieron un dren superficial dañado por quema y lo dejaron reparado de manera inmediata.
¿Cómo reportar a una persona en riesgo dentro de un dren?
Ramírez Santana pidió a la población y a los medios de comunicación reportar al 911 cualquier punto donde se identifique a una persona en situación de riesgo dentro de drenes, cuerpos de agua o infraestructura pluvial, para desplegar al equipo de inmediato.
El llamado se intensifica con la temporada de lluvias activa: la corriente puede arrastrar a quienes pernoctan en estos espacios, y la dependencia mantendrá los recorridos durante todo el ciclo de lluvias 2026 sin que hasta el corte de esta semana se reporten personas que requieran retiro inmediato.