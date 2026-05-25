Protección Civil exhorta a 20 personas por noche a dejar drenes en Querétaro

Sin retiros obligados este año pese a la temporada de lluvias; dos a tres puntos pluviales registran quemas en lo que va de 2026.

Personal de Protección Civil capitalina realiza recorrido nocturno con personas en situación de calle en Querétaro

Francisco Ramírez Santana, director de Protección Civil municipal, encabeza el operativo nocturno permanente en Querétaro capital.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de mayo de 2026. -- Entre 15 y 20 personas en situación de calle reciben exhorto por jornada nocturna del personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil para acudir al albergue Yimpatí, ubicado sobre avenida Universidad, informó este lunes Francisco Ramírez Santana, director de la dependencia capitalina.

El operativo opera todos los días y todas las noches en coordinación con el Sistema Municipal DIF.

Quienes rechazan el traslado reciben cobijas como medida básica, aunque al cierre de esta fecha no es necesario su entrega por la ausencia de bajas temperaturas, precisó el funcionario municipal. La oferta del albergue se mantiene abierta de forma permanente para que las personas puedan pernoctar e ingerir alimentos.

Sobre los recorridos en infraestructura pluvial vinculados a la temporada de lluvias, Ramírez Santana indicó que este año no ha sido necesario retirar a ninguna persona de drenes.

En los recorridos recientes solo se han encontrado materiales que se retiran en conjunto con Servicios Públicos Municipales y las siete delegaciones del municipio.

Dos a tres puntos pluviales con quemas en 2026

La dependencia tampoco ha identificado a personas en flagrancia de quemas dentro de drenes, aunque sí atendió de dos a tres puntos con afectación a infraestructura pluvial en lo que va del año.

El caso más reciente ocurrió en la lateral de Bernardo Quintana, sobre la incorporación a la autopista 57 cerca de la central camionera, donde Servicios Públicos y Obras Públicas intervinieron un dren superficial dañado por quema y lo dejaron reparado de manera inmediata.

¿Cómo reportar a una persona en riesgo dentro de un dren?

Ramírez Santana pidió a la población y a los medios de comunicación reportar al 911 cualquier punto donde se identifique a una persona en situación de riesgo dentro de drenes, cuerpos de agua o infraestructura pluvial, para desplegar al equipo de inmediato.

El llamado se intensifica con la temporada de lluvias activa: la corriente puede arrastrar a quienes pernoctan en estos espacios, y la dependencia mantendrá los recorridos durante todo el ciclo de lluvias 2026 sin que hasta el corte de esta semana se reporten personas que requieran retiro inmediato.

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