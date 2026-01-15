Consumo privado en México crece 4.1% anual; impacta economía de Querétaro

El INEGI reportó incremento de 0.8 por ciento mensual en octubre de 2025, con fuerte crecimiento en bienes importados que alcanzaron 20.6 por ciento anual.

Por Diario Rotativo Ene 15, 2026
México, 15 de enero de 2026. — El Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) registró un incremento de 4.1 por ciento en su comparación anual durante octubre de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El crecimiento refuerza la actividad económica nacional y tiene implicaciones directas para estados como Querétaro, donde el comercio y los servicios representan sectores estratégicos de desarrollo.

En cifras desestacionalizadas, el consumo privado aumentó 0.8 por ciento a tasa mensual frente a septiembre de 2025, según el boletín oficial publicado este miércoles.

El dato refleja el comportamiento del gasto que realizan los hogares mexicanos en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado.

El componente de bienes importados mostró el mayor dinamismo al registrar un incremento mensual de 6.6 por ciento y anual de 20.6 por ciento, mientras que el consumo de bienes y servicios nacionales no presentó variación mensual, aunque creció 1.2 por ciento en términos anuales, precisó el INEGI.

Impacto en la economía local

La tendencia nacional del consumo privado tiene efectos directos en la economía de Querétaro, entidad que se ha consolidado como centro de manufactura avanzada y servicios.

El crecimiento en consumo de bienes importados, particularmente duraderos, beneficia a sectores como comercio automotriz, electrodomésticos y tecnología presentes en la zona metropolitana.

"El programa permite dar seguimiento mensual al componente más significativo del Producto Interno Bruto, por el lado de la demanda", explicó el instituto en su ficha metodológica. El IMCP se elabora desde enero de 1993 y se expresa en índices de volumen físico con base en 2018.

Dentro del desglose por tipo de producto, los bienes no duraderos de origen importado registraron el mayor avance con 30.3 por ciento anual, seguidos por bienes duraderos importados con 25.3 por ciento. En contraste, los bienes semiduraderos nacionales cayeron 4.8 por ciento, detalló el organismo.

Metodología y proyecciones

El indicador mide el gasto de los hogares usando estadísticas mensuales como la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, Encuesta Mensual de Servicios, registros del comercio exterior y los Índices Nacionales de Precios al Consumidor y Productor.

Las cifras se ajustan mediante el paquete estadístico X-13ARIMA-SEATS para eliminar factores estacionales.

El INEGI garantiza la publicación mensual del indicador durante los primeros días de cada mes conforme al Calendario de Difusión de Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional. La próxima actualización está programada para el 5 de febrero de 2026.

