Querétaro fortalece campaña del aplicativo "Cuidémonos"

La Secretaría de la Mujer extenderá la promoción de la herramienta contra violencia de género a universidades durante las próximas semanas.

Campaña aplicativo Cuidémonos contra violencia de género llega a universidades de Querétaro próximamente

Campaña aplicativo Cuidémonos contra violencia de género llega a universidades de Querétaro próximamente.

(depositphotos)
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 14, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 14 de enero de 2026. — La Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro fortalecerá durante las próximas semanas la campaña de difusión del aplicativo digital "Cuidémonos" con una estrategia enfocada en universidades para prevenir violencia de género entre la población estudiantil.

La herramienta tecnológica ya cuenta con presencia en la mayoría de las paradas de autobús del sistema de transporte público municipal como primera etapa de posicionamiento, informó la titular Clara Vanesa Garfias Rojas.

El aplicativo "Cuidémonos" funciona como plataforma digital de atención y prevención de violencia de género, ofreciendo rutas de emergencia y acompañamiento para mujeres que enfrentan situaciones de riesgo en el municipio de Querétaro.

La extensión de la campaña hacia instituciones de educación superior responde a la necesidad de fortalecer la prevención en espacios donde converge población joven vulnerable a diversas formas de violencia, explicó la funcionaria municipal durante conferencia de prensa realizada este martes.

La estrategia de comunicación en universidades incluirá material informativo sobre las funcionalidades del aplicativo, talleres de prevención de violencia de género y activación de protocolos de atención en campus universitarios.

Esta fase complementa la difusión masiva ya implementada en el transporte público, donde las paradas de autobús exhiben información sobre la herramienta digital disponible para mujeres queretanas que requieran orientación o atención inmediata ante situaciones de violencia.

La campaña forma parte de las acciones de fortalecimiento y prevención que la Secretaría de la Mujer mantiene activas de manera permanente para articular respuestas institucionales contra la violencia de género.

Garfias Rojas precisó que el anuncio oficial sobre las actividades específicas de la campaña universitaria se realizará a finales de enero o inicios de febrero, una vez concluida la planeación operativa con las instituciones educativas participantes.

Actividades para el 8M en planeación

La secretaría de la Mujer informó que la dependencia mantiene mesas participativas con colectivas feministas y activistas para planear las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se realizarán en el municipio de Querétaro.

El calendario de acciones se encuentra en proceso de diseño mediante sesiones de trabajo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil que tradicionalmente participan en las conmemoraciones de esta fecha.

La funcionaria municipal precisó que actualmente no se ha abordado el tema del apoyo institucional para la adquisición de insumos que colectivos feministas utilizan durante las manifestaciones del 8M.

Sin embargo, sostuvo que la Secretaría de la Mujer mantiene comunicación permanente con activistas y está abierta a la colaboración según los requerimientos que se presenten durante las próximas semanas de planeación conjunta.

El aplicativo "Cuidémonos" representa una herramienta complementaria a los servicios presenciales de atención que ofrece la Secretaría de la Mujer, facilitando el acceso inmediato a información y apoyo mediante dispositivos móviles.

La plataforma digital se suma a las líneas telefónicas de emergencia y centros de atención especializados disponibles las 24 horas en el municipio de Querétaro para mujeres que enfrentan situaciones de violencia en sus diferentes modalidades.

El objetivo de extender la campaña a universidades es generar alianzas estratégicas que permitan incorporar la prevención de violencia de género como tema transversal en la comunidad estudiantil.

La dependencia municipal busca sensibilizar a la población joven sobre las herramientas tecnológicas disponibles y los protocolos de atención institucional para garantizar respuestas oportunas ante situaciones de riesgo que afectan la seguridad e integridad de las mujeres queretanas.

seguridadgobiernofelifer maciasmujer

Reciente

Ariana Grande revela cómo Mac Miller definió su carrera musical.
Espectáculos

Ariana Grande revela cómo Mac Miller definió su carrera musical

La actriz de Wicked compartió por primera vez cómo su fallecido ex novio la impulsó a explorar el pop con influencias de R&B en su álbum debut Yours Truly de 2013.

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, durante conferencia sobre operativos de seguridad deportiva en el estado.
Querétaro capital

Querétaro mantiene restricciones en estadio Corregidora para 2026

El gobierno estatal confirmó que la venta de bebidas alcohólicas se permitirá hasta 15 minutos antes del final y la porra de Gallos Blancos no podrá ingresar al estadio.

Clausura de asentamiento irregular en campaña contra fraude inmobiliario en San Juan del Río.
San Juan del Río

San Juan del Río clausura dos asentamientos irregulares en campaña preventiva

El gobierno municipal lanzó la campaña "No te dejes engañar" para prevenir compra de lotes sin servicios básicos y advierte que la venta irregular constituye delito penal contra desarrollo urbano.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante conferencia sobre proyectos de desarrollo urbano y reordenamiento territorial.
San Juan del Río

Libramiento de 95 km conectará San Juan del Río con Aeropuerto de Querétaro

La obra vial beneficiará a más de 25 comunidades y reducirá tiempos de traslado con conexión directa al Aeropuerto Internacional de Querétaro mediante carreteras 57, 200 y 100.