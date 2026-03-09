México, 9 de marzo de 2026. — El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene abierta su convocatoria para reclutar supervisores electorales (SE) y capacitadores-asistentes electorales (CAE) para el proceso electoral local 2025-2026.

Los puestos ofrecen remuneraciones que superan los 15 mil pesos mensuales para el cargo de supervisor, más un apoyo adicional por gastos de campo.

No se exige título universitario ni experiencia previa en funciones electorales, y no hay límite de edad para postularse, por lo que adultos mayores y personas con discapacidad también pueden aplicar.

El organismo autónomo recurre a este esquema de contratación temporal en cada proceso comicial, federal o local. Ambos cargos son fundamentales para garantizar la capacitación ciudadana y el correcto funcionamiento de las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral.

La convocatoria del ciclo 2025-2026 está activa para la entidad de Coahuila, aunque el INE mantiene su sistema de reclutamiento en línea disponible para otras entidades conforme se activen nuevos procesos.

Según la información publicada por el instituto, los supervisores electorales seleccionados recibirán 15 mil 750 pesos mensuales antes de impuestos, más un apoyo de 4 mil 512 pesos por gastos de campo.

Los capacitadores-asistentes percibirán 12 mil pesos antes de impuestos, más 3 mil 201 pesos por el mismo concepto. Ambas contrataciones son temporales y abarcan los meses previos a la jornada electoral, así como el propio día de la elección.

Requisitos para trabajar como SE o CAE en el INE

De acuerdo con la convocatoria oficial, los aspirantes deben ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar con credencial para votar vigente o comprobante de trámite, y tener como mínimo secundaria terminada. No se solicita experiencia laboral específica ni estudios de nivel superior.

El INE también establece que los postulantes no deben haber militado en ningún partido político durante el año previo a la difusión de la convocatoria, ni haber participado como representante de partido o coalición en alguna elección celebrada en los últimos tres años.

Además, es obligatorio residir en el distrito electoral donde se prestarán los servicios, contar con correo electrónico personal vigente y presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio y la documentación adicional que señale cada convocatoria.

¿Cómo es el proceso de selección?

El instituto indica que la selección comprende cuatro etapas: cápsula de inducción, revisión documental, examen y entrevista personal. Las pruebas evalúan habilidades de comunicación, manejo de situaciones bajo presión y conocimientos básicos del proceso electoral.

No se requiere dominar la legislación electoral, aunque sí conocer el funcionamiento general de una casilla y las responsabilidades del cargo al que se aspira.

El registro puede realizarse en línea a través del portal oficial reclutamientoseycae.ine.mx, o de forma presencial en la Junta Distrital Ejecutiva más cercana al domicilio del interesado.

Quienes necesiten información adicional pueden consultar el documento de preguntas frecuentes disponible en ine.mx o acudir directamente a las instalaciones distritales del instituto.