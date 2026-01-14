Querétaro, 14 de enero de 2026. — La diputada local Claudia Díaz Gayou, del Partido del Trabajo, presentó el consejo de asesores que acompañará el análisis de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

El órgano está integrado por especialistas en finanzas públicas, contabilidad, auditoría y fiscalización con el objetivo de fortalecer la revisión de los recursos públicos desde un enfoque técnico y profesional, informó la legisladora durante la presentación oficial en el Congreso del Estado de Querétaro.

El consejo fue integrado para garantizar opiniones profesionales que permitan una evaluación más clara y sustentada de las finanzas estatales.

Las observaciones detectadas varían significativamente entre los 18 municipios de Querétaro, con montos observados superiores a 3 mil 500 millones de pesos en la capital del estado dentro de la muestra fiscalizada, explicó Díaz Gayou durante el evento.

Los datos presentados revelan que Querétaro registra un nivel de observación de 398.3 por cada millón de pesos, mientras que Corregidora presenta observaciones por 773 millones de pesos con un nivel de 193.5 por cada millón.

El Marqués reporta una muestra superior a mil 500 millones de pesos, y San Juan del Río registra más de 723 millones dentro del universo fiscalizado, precisó la diputada del PT.

"Este consejo se integra para fortalecer la revisión de las cuentas públicas del 2024 desde un enfoque técnico y profesional", aseguró Díaz Gayou.

La legisladora descartó que el proceso responda a intereses partidistas o disputas políticas, al señalar que se trata de un ejercicio de responsabilidad legislativa enfocado en verificar el correcto uso de los recursos públicos.

Observaciones en Municipios Pequeños

Los municipios de la Sierra Gorda presentan montos considerablemente menores dentro de la muestra fiscalizada. Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y San Joaquín registran niveles bajos de observaciones por cada millón de pesos, lo que contrasta con las demarcaciones de la zona metropolitana donde se concentra la mayor parte del presupuesto estatal, sostuvo la diputada local.

El análisis de las cuentas del 2024 se realizará conforme a la ley y con apego a criterios técnicos, descartando cualquier intención de utilizar este proceso con fines políticos.

La revisión de las cuentas públicas es una obligación del Congreso y el acompañamiento de especialistas busca dar mayor certeza al trabajo legislativo, así como generar confianza en los resultados que se presenten, enfatizó Claudia Díaz Gayou.