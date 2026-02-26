Amealco de Bonfil — 26 de febrero de 2026. —Un hombre fue vinculado a proceso por el feminicidio de su pareja sentimental, mientras que su hijo enfrenta cargos por ocultar el cuerpo en una fosa séptica durante más de tres años en la localidad de Jacal de la Piedad, en Amealco de Bonfil.

La Fiscalía General del Estado obtuvo ambas vinculaciones tras una investigación con perspectiva de género que permitió localizar los restos de la víctima en julio de 2025. Ambos imputados permanecerán en prisión preventiva justificada.



De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se remontan a abril de 2022, cuando la víctima se encontraba en su domicilio junto a Julio “N”, con quien mantenía una relación de más de 20 años. Durante ese episodio, la mujer recibió un golpe en la cabeza que le causó la muerte.

El feminicidio en Amealco de Bonfil permaneció oculto hasta que autoridades ministeriales lograron dar con el paradero del cuerpo.

Tras la agresión, Emmanuel “N”, hijo de la víctima, tuvo conocimiento de lo ocurrido y presuntamente participó en la ocultación del cuerpo al depositarlo en el interior de una fosa séptica ubicada en el mismo domicilio. El paradero de la mujer se mantuvo desconocido durante más de tres años.



Fue el 28 de julio de 2025 cuando personal especializado de la Fiscalía localizó los restos sin vida. Las diligencias periciales y ministeriales con perspectiva de género permitieron la identificación total de la víctima, así como la recopilación de indicios relevantes para sustentar las imputaciones contra ambos hombres.



Prisión preventiva justificada por feminicidio en Amealco

En audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación contra Julio “N” por el delito de feminicidio. El juez resolvió vincularlo a proceso e impuso prisión preventiva justificada tras analizar los datos de prueba presentados. Se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria del caso.





En audiencia distinta, derivada del cumplimiento de una orden de aprehensión, Emmanuel “N” fue imputado por un delito vinculado a la desaparición de persona. El joven se reservó su derecho a declarar. El órgano jurisdiccional determinó igualmente la vinculación a proceso con prisión preventiva justificada y un plazo idéntico de tres meses para continuar las indagatorias.





Ambos procesados permanecerán recluidos mientras la Fiscalía integra las pruebas restantes. La institución señaló que continuará las diligencias para garantizar el acceso a la justicia de los familiares de la víctima de este feminicidio en Amealco de Bonfil.