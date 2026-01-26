Regidor Víctor Rocha trabaja en regulación de pirotecnia en San Juan del Río

La iniciativa busca limitar decibeles de artefactos pirotécnicos para proteger a personas con espectro autista, adultos mayores y animales, sin prohibir las tradiciones culturales del municipio.

Propuesta de regulación de pirotecnia en San Juan del Río para proteger salud emocional de personas con espectro autista

Víctor Manuel Rocha Basurto, regidor de San Juan del Río, presentó en diciembre la propuesta de regulación de pirotecnia enfocada en salud emocional.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 26, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 26 de enero de 2026. — El Ayuntamiento de San Juan del Río trabaja en una regulación de pirotecnia enfocada en proteger la salud emocional de personas con espectro autista, adultos mayores y preservar el medio ambiente.

La propuesta, presentada en diciembre pasado ante la Secretaría del Ayuntamiento, busca establecer límites en los decibeles que producen las detonaciones de artefactos pirotécnicos, según reveló Víctor Manuel Rocha Basurto, regidor presidente de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos.

La iniciativa surge tras el incremento del 25 al 30 por ciento en incendios y accidentes durante temporadas decembrinas, de acuerdo con datos hospitalarios extraoficiales.

La iniciativa sobre regulación de pirotecnia en San Juan del Río no pretende prohibir el uso de estos artefactos, sino armonizar las tradiciones culturales con el cuidado de la salud ciudadana.

"Se trata de regular sobre todo en el tema de los decibeles. Hay una ley federal y una ley estatal del cuidado al medio ambiente que establece una limitante para los decibeles en cuanto a las detonaciones", explicó el legislador municipal durante entrevista.

La propuesta se fundamenta en la normativa ambiental vigente que regula las emisiones sonoras permitidas en zonas urbanas.

Sectores como casas de día para adultos mayores, escuelas de educación especial como La Rosa Azul, ambientalistas y animalistas respaldaron la propuesta tras acercarse con el regidor.

Durante el periodo decembrino reciente, autoridades confiscaron entre 40 y 60 kilogramos de artefactos pirotécnicos clandestinos en distintas comunidades del municipio.

Un caso grave documentado, fue el de un menor sanjuanense trasladado a Estados Unidos por la gravedad de las heridas provocadas en sus manos tras la explosión de un artefacto, recordó el regidor.

Regulación de pirotecnia busca prevenir accidentes en San Juan del Río

La regulación de pirotecnia en San Juan del Río se alinea con iniciativas federales impulsadas por Movimiento Ciudadano en estados como Nuevo León, donde durante las fiestas patrias de 2025 se sustituyó la pirotecnia tradicional por alternativas más amigables con el medio ambiente.

La propuesta local aguarda la señalización de fecha para el desahogo de mesas de trabajo con las comisiones respectivas del Cabildo, donde se discutirán las modificaciones a los reglamentos de comercio y medio ambiente existentes.

El incremento en accidentes durante temporadas de fiestas patronales y celebraciones decembrinas motivó la elaboración de esta iniciativa ciudadana.

Además del combate al clandestinaje en la venta de pirotecnia, la medida busca prevenir afectaciones a la salud emocional de personas y animales vulnerables y reducir el impacto ambiental que genera la quema de estos materiales.

Las detonaciones provocan estrés severo en personas con espectro autista y en animales domésticos, según documentaron las organizaciones que respaldaron la propuesta.

¿Cuándo entraría en vigor la regulación de pirotecnia en San Juan del Río?

La normativa sobre regulación de pirotecnia en San Juan del Río depende de la aprobación en comisiones y posteriormente en sesión de Cabildo. Rocha Basurto manifestó confianza en que la iniciativa será aprobada "apostando a la sensibilidad y sobre todo al compromiso" de los integrantes del Ayuntamiento.

Una vez aprobada, las modificaciones se adicionarían a los reglamentos de comercio y medio ambiente vigentes, estableciendo límites específicos de decibeles permitidos y regulando los horarios y zonas donde se permite la detonación de artefactos pirotécnicos en el territorio municipal.

La propuesta representa un esfuerzo por equilibrar el respeto a las tradiciones culturales mexicanas con la protección de grupos vulnerables y el medio ambiente.

Diversos municipios del país han implementado medidas similares durante los últimos años, sustituyendo gradualmente la pirotecnia tradicional por espectáculos de luces LED y otras alternativas tecnológicas que generan impacto visual sin afectaciones sonoras. San Juan del Río se suma a esta tendencia nacional buscando convertirse en un municipio más inclusivo y sustentable.

gobiernopirotecniaseguridad

Reciente

Christine Lagarde y líderes femeninas durante sesión del Foro Económico Mundial Davos 2026 sobre finanzas
Asuntos Sociales

Foro Económico Mundial dedica solo 1.6% de sesiones a mujeres

La 56 edición del Foro Económico Mundial reunió a más de tres mil líderes del 19 al 23 de enero en Suiza con tres sesiones sobre finanzas, salud y mercado laboral femenino de 191 totales

Informe Mundial sobre Brecha de Género 2025 presentado en Foro Económico Mundial Davos Suiza
Asuntos Sociales

Davos: Brecha global de género se ha cerrado en el 68%, todavía necesitamos 123 años para alcanzar la paridad total

El Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2025 revela que la brecha global se ha cerrado 68.8% y ningún país alcanzará la igualdad en 2030 según los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Gráfica de informalidad laboral en México con tasa de 54.6 por ciento en diciembre 2025
México

Informalidad laboral alcanza a 33 millones de personas en México

La población ocupada en la informalidad laboral en México sumó 33 millones de personas en diciembre de 2025, lo que representó 54.6 por ciento del total de ocupados con un incremento de un punto porcentual respecto al año anterior, según datos del INEGI.

Comparativo de desocupación femenina y masculina en México en diciembre 2025
México

Desocupación femenina sube a 2.6% mientras masculina baja en México

La tasa de desocupación femenina en México alcanzó 2.6 por ciento en diciembre de 2025 con un incremento de 0.4 puntos porcentuales, mientras la masculina disminuyó a 2.2 por ciento, lo que evidencia comportamientos diferenciados por género en el mercado laboral.