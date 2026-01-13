Cayó el "Emir" con arma tras persecución en Querétaro

Policías de la SSPMQ aseguraron un revólver durante un operativo que inició en el anillo vial Fray Junípero Serra y terminó en los Bosques de Iturbide.

Operativos de seguridad protegen a los ciudadanos de Querétaro mediante el combate a la portación ilegal de armas.

Operativos de seguridad protegen a los ciudadanos de Querétaro mediante el combate a la portación ilegal de armas.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 13, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 13 de enero de 2026. — Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro detuvieron a un hombre identificado como "Emir" por portación de armas prohibidas tras una persecución que inició en el anillo vial Fray Junípero Serra.

El operativo concluyó en las inmediaciones de la colonia Bosques de Iturbide, donde los policías aseguraron un revólver que el detenido transportaba en una mochila negra, informó la SSPMQ.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje de rutina cuando los oficiales detectaron a un motociclista que circulaba de manera errática sobre el anillo vial Fray Junípero Serra.

Al marcarle el alto, el conductor ignoró la indicación y emprendió la huida, lo que derivó en una persecución vehicular.

La huida terminó en una zona cerril de la colonia Bosques de Iturbide, donde los policías lograron interceptar al sujeto y realizaron una inspección de seguridad. Durante la revisión, localizaron una mochila negra que contenía un arma tipo revólver, precisó la dependencia municipal.

"El masculino fue detenido y puesto a disposición de las autoridades", detalló la corporación. El detenido fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde se determinará su situación jurídica por el delito de portación de armas prohibidas.

Las autoridades reforzaron la presencia policial en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes de Querétaro y prevenir incidentes similares.

seguridadcriminalidadjusticiagobierno

Reciente

Convocatoria FMF para Licencia D de dirección técnica en futbol de iniciación México 2026
Deportes

FMF abre inscripciones para Licencia D de dirección técnica

La Federación Mexicana de Futbol convoca a entrenadores nacionales a cursar la Licencia D con costo de mil 740 pesos durante 2026.

Mike Tomlin entrenador Pittsburgh Steelers renuncia tras 18 temporadas NFL récord 183 victorias Super Bowl
Deportes

Mike Tomlin renuncia tras 18 temporadas con Pittsburgh Steelers

Entrenador con más antigüedad en deportes profesionales de Estados Unidos deja franquicia tras cuarta eliminación consecutiva en playoffs y récord de 183-107-2 en temporada regular.

Gina Guzmán Álvarez presidenta Legislatura Querétaro presenta avances legislativos primer trimestre.
Legislatura

Legislatura de Querétaro aumenta 44% productividad legislativa

Gina Guzmán informó que los asuntos resueltos pasaron de 97 a 173 durante el primer trimestre de su gestión al frente de la Mesa Directiva.

Elementos federales ejecutaron cateos simultáneos en la colonia Valle Gómez como parte del operativo contra el Tren de Aragua.
México

Caen seis operadores del Tren de Aragua en operativo federal en CDMX

Las autoridades aseguraron droga, armas y evidencia documental que vincula a los detenidos con extorsión y explotación sexual en Venustiano Carranza e Iztapalapa.