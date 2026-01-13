Querétaro, 13 de enero de 2026. — Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro detuvieron a un hombre identificado como "Emir" por portación de armas prohibidas tras una persecución que inició en el anillo vial Fray Junípero Serra.

El operativo concluyó en las inmediaciones de la colonia Bosques de Iturbide, donde los policías aseguraron un revólver que el detenido transportaba en una mochila negra, informó la SSPMQ.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje de rutina cuando los oficiales detectaron a un motociclista que circulaba de manera errática sobre el anillo vial Fray Junípero Serra.

Al marcarle el alto, el conductor ignoró la indicación y emprendió la huida, lo que derivó en una persecución vehicular.

La huida terminó en una zona cerril de la colonia Bosques de Iturbide, donde los policías lograron interceptar al sujeto y realizaron una inspección de seguridad. Durante la revisión, localizaron una mochila negra que contenía un arma tipo revólver, precisó la dependencia municipal.

"El masculino fue detenido y puesto a disposición de las autoridades", detalló la corporación. El detenido fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde se determinará su situación jurídica por el delito de portación de armas prohibidas.

Las autoridades reforzaron la presencia policial en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes de Querétaro y prevenir incidentes similares.