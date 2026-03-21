San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — A las 08:46 horas de este viernes el sol cruzó el ecuador celeste y la primavera entró oficialmente en Querétaro. Es el momento exacto en que el día y la noche se equilibran, calculado con precisión astronómica y sin margen para la improvisación.

Para quienes no alcanzaron a posicionarse frente a una pirámide al amanecer, la jornada apenas comienza: cuatro puntos del estado tienen actividades programadas hasta el fin de semana del 21 y 22 de marzo, con entrada gratuita en la mayoría de los casos y una cartelera que mezcla arqueología, espiritualidad contemporánea y cultura viva.

El Cerrito de Corregidora: el centro ceremonial más al norte de Mesoamérica

Construido por los toltecas, El Cerrito es considerado el centro ceremonial más septentrional de Mesoamérica, y en esta temporada se convierte en el escenario más institucionalizado de la celebración queretana.

La Zona Arqueológica abrió sus puertas desde el miércoles 18 y espera más de cinco mil personas durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo.

La programación arranca a las 10:00 horas con el taller de Pitarra Tolteca, un juego de destreza mental que se desarrolla sobre un tablero cuadrangular con 24 fichas —12 rojas y 12 amarillas— y cuyo origen se remonta a la cultura que construyó el sitio. A las 11:30 inician los concheros, y desde las 12:30 la música prehispánica toma la plaza.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia activó para esta fecha su Operativo Equinoccio de Primavera 2026, que abarca 45 sitios patrimoniales en 20 entidades del país.

El Cerrito figura entre ellos. El organismo advirtió que los boletos de acceso se adquieren únicamente en taquilla, y prohibió el ingreso con mascotas, bebidas alcohólicas o alimentos.

La festividad previa —el Festival Equinoccio Corregidora— ya había movido a miles de personas a la Plaza Gran Cué durante el puente del 14 al 16 de marzo.

El concierto estelar de María León la noche del sábado 14 fue el cierre de una jornada que también incluyó yoga, videomapping sobre la pirámide y danzas de concheros, todo con entrada gratuita.

Bernal: la peña, los cuatro puntos cardinales y treinta años de tradición

A 80 kilómetros de la capital, el municipio de Ezequiel Montes ofrece el escenario más icónico del estado. La Peña de Bernal —uno de los tres monolitos más grandes del mundo— lleva más de treinta años siendo escenario de una celebración que ha crecido hasta convertirse en referente del calendario cultural queretano.

El acceso a la roca tiene un límite de 450 personas simultáneas, y la vestimenta blanca es parte de la convención colectiva desde el inicio. Las prácticas más frecuentes incluyen el saludo a los cuatro puntos cardinales, ofrendas para la Santa Cruz ubicada en la parte alta, rituales de encendido del fuego nuevo y caminatas energéticas por las faldas del monolito.

El Festival Equinoccio Wellness 2026 se extendió a dos fines de semana: del 14 al 16 y del 20 al 22 de marzo, con actividades culturales, artísticas y deportivas en el Jardín Principal.

El primer fin de semana incluyó presentaciones de la Estudiantina de Casa de la Cultura, Matty Acústico, Plot Luka Trío, Neón Tondera, Bataclán y la Orquesta de Salsa Santiaguera. Para este viernes y sábado la cartelera continúa con el mismo formato.

Hay, sin embargo, un dato que la mayoría de los folletos omite. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezados por el arqueoastrónomo Jesús Galindo Trejo, del Instituto de Investigaciones Estéticas, sostienen que las prácticas asociadas al equinoccio en México —vestirse de blanco, subir a monolitos, buscar recarga energética— no tienen raíz en las civilizaciones mesoamericanas.

En el mundo prehispánico, señala Galindo Trejo, el equinoccio no era una fecha de relevancia ritual central. Algunas pirámides están alineadas con el fenómeno, pero eso no significa que sus constructores lo celebraran; en casos como Chichén Itzá, el juego de luces ocurre durante varios días antes y después del equinoccio exacto, no el día preciso.

La costumbre masiva de congregarse en sitios arqueológicos para esta fecha surgió hace apenas tres o cuatro décadas, vinculada a corrientes espirituales de corte new age. Marzo sí tenía nombre propio en las culturas del centro: Tlacaxipehualixtli, "renovación de la tierra", aunque los rituales asociados diferían completamente de los que hoy se practican. Saberlo no le quita valor a la celebración. Sí ayuda a entenderla.

San Juan del Río: el Tlalmanalli y la carrera nocturna del Cerro de la Cruz

El Barrio de la Cruz tiene su propia historia. La Subdelegación Municipal dio a conocer esta semana el programa del 21 de marzo: arranca a las 9:30 horas con el encendido del Fuego Sagrado, sigue con una limpia energética colectiva y llega al momento central de la jornada, el ritual de la Siembra del Tlalmanalli.

Esta ceremonia, explicó la subdelegada, busca pedir a los dioses por una buena temporada agrícola y agradecer la protección de la tierra. Después viene la danza del saludo a los cuatro rumbos y el cierre con el acto de Ometeotl.

La zona arqueológica del Cerro de la Cruz estará abierta, aunque el área de la pirámide permanecerá restringida para proteger el patrimonio. El acceso a la explanada es libre de 9:00 a 14:00 horas.

Vale el contexto: el Festival del Equinoccio en el Barrio de la Cruz estuvo interrumpido varios años. Fue hasta 2025 cuando la Delegación Municipal gestionó ante el INAH la autorización para reactivarlo, con una afluencia inicial modesta pero con voluntad de consolidarlo. La edición 2026 llega con programa más robusto y mayor difusión.

Por la noche, a las 19:00 horas, arranca la Carrera Equinoccio de Primavera: cinco kilómetros con salida y meta en el mismo Cerro de la Cruz, categorías libre varonil y libre femenil, con inscripción de 250 pesos que incluye camiseta, número de competidor y medalla.

Adicionalmente, del 20 al 22 de marzo, el Jardín de la Familia alberga la Feria Artesanal 2026, con artesanos del municipio y productos locales.

¿Qué es exactamente el equinoccio?

El término proviene del latín aequinoctium: "noche igual". Ocurre cuando el sol cruza el ecuador celeste de sur a norte, produciendo un día y una noche de duración prácticamente idéntica. No depende del clima ni de condiciones locales; es un cálculo astronómico preciso.

La hora de este año —08:46— lo convierte en un equinoccio matutino para el centro de México, lo que significa que quien llegó al amanecer a cualquiera de los cuatro sitios ya estaba presente en el instante exacto del cambio de estación.

Tolimán: la celebración que no busca turistas

Más adentro del semidesierto, el municipio de Tolimán ofrece algo difícil de encontrar en los otros tres destinos: una experiencia sin cartelera oficial ni espectáculos para visitantes externos.

Las comunidades de esta zona mantienen diversas expresiones tradicionales que conectan el cambio de estación con el respeto por la naturaleza y con raíces indígenas locales. Danzas, rituales y encuentros comunitarios articulan una celebración cuyo destinatario principal es la propia comunidad.

Para quien busca el equinoccio sin multitudes ni festivales de bienestar, Tolimán es la alternativa queretana menos conocida y posiblemente la más auténtica.