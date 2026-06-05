Vinculan a proceso a un hombre por arma prohibida en Querétaro

Querétaro, 5 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Adán "N" por el delito de armas prohibidas, luego de que un juez de control validara su detención en el municipio de Querétaro.
El caso inició con un reporte ciudadano que alertó sobre un hombre que manipulaba la cortina de una bodega. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y observaron que el sujeto había causado daños en la chapa del inmueble.
Al practicarle una revisión preventiva, los oficiales localizaron un arma blanca prohibida entre sus pertenencias, hallazgo que motivó su puesta a disposición ante el Ministerio Público. El aseguramiento se suma al registro de armas aseguradas en la entidad.
Personal de la Fiscalía y de la Policía de Investigación del Delito realizó las diligencias para integrar la carpeta de investigación, en línea con los operativos en Querétaro que las corporaciones sostienen en la zona metropolitana.
En la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y vinculó a proceso al imputado por armas prohibidas. El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
La dependencia ha obtenido en fechas recientes otras vinculaciones a proceso con prisión preventiva en municipios del estado. El plazo de dos meses correrá mientras la Fiscalía reúne los elementos para definir la situación jurídica definitiva del imputado.