Vinculan a proceso a un hombre por arma prohibida en Querétaro

El juez de control impuso prisión preventiva justificada y fijó dos meses para la investigación complementaria del caso.

Arma blanca prohibida asegurada por la policía municipal durante una revisión preventiva en el municipio de Querétaro.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguraron el arma blanca tras atender el reporte ciudadano en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Adán "N" por el delito de armas prohibidas, luego de que un juez de control validara su detención en el municipio de Querétaro.

El caso inició con un reporte ciudadano que alertó sobre un hombre que manipulaba la cortina de una bodega. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y observaron que el sujeto había causado daños en la chapa del inmueble.

Al practicarle una revisión preventiva, los oficiales localizaron un arma blanca prohibida entre sus pertenencias, hallazgo que motivó su puesta a disposición ante el Ministerio Público. El aseguramiento se suma al registro de armas aseguradas en la entidad.

Personal de la Fiscalía y de la Policía de Investigación del Delito realizó las diligencias para integrar la carpeta de investigación, en línea con los operativos en Querétaro que las corporaciones sostienen en la zona metropolitana.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y vinculó a proceso al imputado por armas prohibidas. El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La dependencia ha obtenido en fechas recientes otras vinculaciones a proceso con prisión preventiva en municipios del estado. El plazo de dos meses correrá mientras la Fiscalía reúne los elementos para definir la situación jurídica definitiva del imputado.

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