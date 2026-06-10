Cae en Querétaro hombre requerido por robo violento en Chiapas

La Fiscalía de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión por colaboración contra Román “N”, requerido por autoridades judiciales chiapanecas.

Elementos de la Fiscalía de Querétaro cumplimentan orden de aprehensión contra hombre requerido por robo violento en Chiapas.

Román “N” fue detenido en la colonia Centro Sur, municipio de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 10 de junio de 2026.- Un hombre identificado como Román “N” fue detenido en el municipio de Querétaro al contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo ejecutado con violencia agravado, cometido en el estado de Chiapas.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que la detención se realizó el 1 de junio de 2026 en la colonia Centro Sur, mediante una acción de colaboración con autoridades chiapanecas.

¿Por qué detuvieron a Román “N” en Querétaro?

De acuerdo con la información oficial, Román “N” era requerido por autoridades judiciales de Chiapas, donde enfrentaba un mandato vigente por hechos relacionados con robo con violencia agravado.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro ubicaron al imputado en Centro Sur, donde se cumplimentó la orden de aprehensión por colaboración.

El mandato judicial fue emitido por una Jueza de Control del estado de Chiapas, por lo que la intervención de las autoridades queretanas se realizó para asegurar al imputado y ponerlo a disposición de la entidad requirente.

¿Cómo operó la colaboración entre Querétaro y Chiapas?

La detención formó parte de los mecanismos de coordinación interestatal que permiten a las fiscalías ubicar y detener a personas requeridas por autoridades judiciales de otras entidades.

La Fiscalía de Querétaro señaló que el cumplimiento de la orden se concretó a través de los trabajos de Sinergia, esquema operativo que ha sido utilizado para ejecutar mandamientos judiciales y fortalecer acciones contra la impunidad.

En este caso, la colaboración se realizó entre la Policía de Investigación del Delito de Querétaro y autoridades del estado de Chiapas, con el objetivo de dar cumplimiento al mandato emitido por la jueza.

Tras su detención, Román “N” quedó a disposición de las autoridades requirentes para continuar con el procedimiento judicial correspondiente conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro reiteró que mantendrá la coordinación interinstitucional con otras entidades del país para el cumplimiento de órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales vigentes.

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