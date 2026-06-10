Cae en Querétaro hombre requerido por robo violento en Chiapas

Querétaro, Querétaro, 10 de junio de 2026.- Un hombre identificado como Román “N” fue detenido en el municipio de Querétaro al contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo ejecutado con violencia agravado, cometido en el estado de Chiapas.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que la detención se realizó el 1 de junio de 2026 en la colonia Centro Sur, mediante una acción de colaboración con autoridades chiapanecas.
¿Por qué detuvieron a Román “N” en Querétaro?
De acuerdo con la información oficial, Román “N” era requerido por autoridades judiciales de Chiapas, donde enfrentaba un mandato vigente por hechos relacionados con robo con violencia agravado.
Elementos de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro ubicaron al imputado en Centro Sur, donde se cumplimentó la orden de aprehensión por colaboración.
El mandato judicial fue emitido por una Jueza de Control del estado de Chiapas, por lo que la intervención de las autoridades queretanas se realizó para asegurar al imputado y ponerlo a disposición de la entidad requirente.
¿Cómo operó la colaboración entre Querétaro y Chiapas?
La detención formó parte de los mecanismos de coordinación interestatal que permiten a las fiscalías ubicar y detener a personas requeridas por autoridades judiciales de otras entidades.
La Fiscalía de Querétaro señaló que el cumplimiento de la orden se concretó a través de los trabajos de Sinergia, esquema operativo que ha sido utilizado para ejecutar mandamientos judiciales y fortalecer acciones contra la impunidad.
En este caso, la colaboración se realizó entre la Policía de Investigación del Delito de Querétaro y autoridades del estado de Chiapas, con el objetivo de dar cumplimiento al mandato emitido por la jueza.
Tras su detención, Román “N” quedó a disposición de las autoridades requirentes para continuar con el procedimiento judicial correspondiente conforme a derecho.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro reiteró que mantendrá la coordinación interinstitucional con otras entidades del país para el cumplimiento de órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales vigentes.