San Juan del Río, 12 de enero de 2026. — Los incendios forestales en San Juan del Río registran un incremento considerable durante las últimas semanas. Las quemas afectan zonas de pastizales ubicadas a un costado de las carreteras y áreas de rastrojo, lo que ha generado múltiples movilizaciones del cuerpo de bomberos de San Juan del Río y de municipios vecinos que acuden a sofocar las llamas, informó el cuerpo de emergencias municipal.
La situación genera erosión en la tierra de cultivo, debido a que las semillas del pasto se queman y cada vez resulta mayor la afectación en las zonas de agostadero. El fenómeno impacta directamente al sector agropecuario de San Juan del Río, que enfrenta pérdidas en tierras productivas destinadas al pastoreo de ganado.
De acuerdo con el cuerpo de bomberos, las quemas clandestinas han elevado las cifras de servicios de la corporación. Esta situación incrementa los gastos operativos, particularmente en combustible y agua necesarios para atender las emergencias en la región. Autoridades de protección civil municipal mantienen vigilancia en zonas de riesgo.
Los daños al medio ambiente resultan cada vez más evidentes conforme avanza la temporada de estiaje. Especialistas advierten que la práctica de quemas agrícolas sin control representa un riesgo latente para la biodiversidad local y la calidad del aire en San Juan del Río.