Incrementan incendios forestales en San Juan del Río; bomberos alertan

El cuerpo de bomberos reporta aumento de servicios por quemas en pastizales y rastrojos que generan erosión y afectan al sector agropecuario.

Pastizales afectados por incendios forestales a un costado de carreteras en San Juan del Río. La erosión daña zonas de agostadero.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 12, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 12 de enero de 2026. — Los incendios forestales en San Juan del Río registran un incremento considerable durante las últimas semanas. Las quemas afectan zonas de pastizales ubicadas a un costado de las carreteras y áreas de rastrojo, lo que ha generado múltiples movilizaciones del cuerpo de bomberos de San Juan del Río y de municipios vecinos que acuden a sofocar las llamas, informó el cuerpo de emergencias municipal.

La situación genera erosión en la tierra de cultivo, debido a que las semillas del pasto se queman y cada vez resulta mayor la afectación en las zonas de agostadero. El fenómeno impacta directamente al sector agropecuario de San Juan del Río, que enfrenta pérdidas en tierras productivas destinadas al pastoreo de ganado.

De acuerdo con el cuerpo de bomberos, las quemas clandestinas han elevado las cifras de servicios de la corporación. Esta situación incrementa los gastos operativos, particularmente en combustible y agua necesarios para atender las emergencias en la región. Autoridades de protección civil municipal mantienen vigilancia en zonas de riesgo.

Los daños al medio ambiente resultan cada vez más evidentes conforme avanza la temporada de estiaje. Especialistas advierten que la práctica de quemas agrícolas sin control representa un riesgo latente para la biodiversidad local y la calidad del aire en San Juan del Río.

seguridad incendio sucesos bomberos

