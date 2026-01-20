Cd. de México, enero (SEMlac).- "Los avances en cuanto a los derechos para las mujeres siempre hay que cuidarlos; tenemos que seguir profundizándolos porque nunca nada está garantizado, afirmó la senadora Beatriz Mojica Morga, la más avanzada para ocupar la gubernatura de Guerrero.

Ejemplificó de cómo lo ganado puede perderse, dijo, "como hemos visto que hay retrocesos en Argentina, en Estados Unidos". Tenemos que seguir trabajando intensamente desde las cámaras para evitarlo.



Mojica Morga intervino en el marco del Congreso feminista, convocado para conmemorar el 110 aniversario del primer Congreso Feminista de Yucatán 1916-2026 y organizado por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, y la senadora Martha Lucía Mícher Camarena.

Opinó que "hoy conmemoramos que hace 110 años en Yucatán se dio el primer congreso feminista, en donde las mujeres de esa época plantearon muchas de las necesidades y los avances que habrían de darse. En ese entonces no había el derecho al voto, por ejemplo, y en ese congreso quedó como uno de los grandes pendientes que se logró en 1953".

La legisladora comentó que, a 110 años de aquel encuentro histórico, México vive un momento relevante para las mujeres, pues por primera vez el país cuenta con una mujer al frente del Poder Ejecutivo, así como con paridad en la Cámara de Senadores y en los congresos locales, lo que representa un avance significativo en la representación política femenina.

No obstante, señaló que este Congreso Nacional de Feministas, celebrado en la Casona de Xicoténcatl del Senado de la República, también permitió reconocer que los logros alcanzados deben resguardarse y profundizarse de manera permanente, ya que, como se ha observado en otros países, los derechos de las mujeres pueden enfrentar retrocesos si no se defienden con firmeza desde los espacios legislativos.

La senadora opinó que, al acompañar el proyecto de la primera Presidenta de la República, es posible consolidar políticas públicas que fortalezcan la igualdad sustantiva, garanticen la libertad y la vida de las mujeres, y aseguren que los avances logrados se traduzcan en mejores condiciones de bienestar en todo el país.



En particular, Mojica Morga comentó que en entidades como Guerrero se han registrado beneficios importantes, no sólo en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, sino también en su incorporación plena a la educación y a diversos ámbitos de la vida pública, aunque subrayó que aún persisten retos relevantes.

La legisladora señaló que uno de los pendientes históricos es el reconocimiento del trabajo de las mujeres en el ámbito de los cuidados y del hogar, por lo que consideró fundamental seguir avanzando en políticas que valoren estas labores, como el reconocimiento impulsado desde la Presidencia de la República mediante programas de apoyo para mujeres mayores de 60 años.



Finalmente, Mojica Morga comentó que fue especialmente significativo reencontrarse con la doctora Marcela Lagarde, a quien reconoció como una referente del feminismo en México y a nivel internacional, así como una figura clave en la conceptualización del feminicidio y en la lucha histórica por los derechos, la vida y la libertad de las mujeres, causas que dijo deben seguir guiando el trabajo legislativo.