Querétaro, 13 de enero de 2026. — Protección Civil Municipal destruyó más de cuatro toneladas de pirotecnia decomisada en un operativo coordinado con autoridades estatales y supervisión de la Zona Militar 17.

El procedimiento duró más de 10 horas y se realizó con acompañamiento de Bomberos de Querétaro y Servicios Públicos municipales, informó Francisco Ramírez, coordinador de la dependencia.

Los artificios pirotécnicos fueron retirados de calles, tianguis y mercados de la zona metropolitana que integran Querétaro, Corregidora, Huimilpan y El Marqués. Personal de la Policía Estatal y coordinaciones municipales de Protección Civil participaron en el operativo bajo la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, explicó el funcionario.

La destrucción se realizó con todas las medidas de seguridad necesarias, incluyendo servicios de ambulancia y pipas de agua para prevenir cualquier situación de riesgo. La supervisión militar garantizó el manejo adecuado de los artificios pirotécnicos explosivos, detalló Ramírez.

"Se hizo la destrucción completa de los artificios pirotécnicos de forma exitosa", aseguró el coordinador. La dependencia realiza operativos preventivos en tres momentos del año: Semana Santa, Fiestas Patrias y Fiestas Decembrinas para mitigar riesgos.

Las autoridades retiraron la pirotecnia de las manos de niños, niñas y adultos que pudieran presentar riesgo. Los operativos continuarán durante el año para disminuir la comercialización irregular en tianguis, mercados y vialidades.