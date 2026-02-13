Herrera Ruiz reta también a Felifer Macías a debatir por gubernatura de Querétaro

Legislador federal insiste en abrir discusión pública tras ausencia de Chepe Guerrero e invita al alcalde de Querétaro capital.

Gilberto Herrera Ruiz diputado federal durante el programa Presencia Universitaria donde retó a debatir por la gubernatura de Querétaro

Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal de Morena y exrector de la UAQ, insistió en abrir debates públicos rumbo a la gubernatura.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 13, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 13 de febrero de 2026. —El diputado federal Gilberto Herrera Ruiz amplió su reto político y ahora invita también al alcalde de Querétaro, Felifer Macías, a un debate público sobre la visión de gobierno estatal, luego de que el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, no acudiera al espacio Presencia Universitaria donde se había propuesto un primer encuentro.

Ambos alcaldes panistas han mostrado interés en contender por la gubernatura de Querétaro en 2027.

Herrera Ruiz, exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, había lanzado originalmente el reto a Guerrero para debatir en el foro universitario.

El alcalde de Corregidora respondió a través de redes sociales que aceptaba la invitación, pero propuso cambiar fecha y sede al argumentar compromisos en la Ciudad de México relacionados con actividades previas a la toma de protesta del M20 y reuniones con integrantes de la ONU.

Ante la ausencia, el legislador de Morena insistió en que estos ejercicios deben centrarse en proyectos de fondo. "Los queretanos quieren oír cuál es su visión de un mejor Querétaro. Podemos debatir simplemente cuál es la visión del Estado, y esas serían las discusiones interesantes", aseveró Herrera Ruiz, quien rechazó que el debate deba girar en torno a descalificaciones o revisiones de gestiones particulares.

El diputado federal extendió entonces la invitación a Macías. "Él aspira a ser gobernador, y por eso es importante que se escuche qué propone.

Y ahora también invito a Felifer, que venga el próximo viernes a acompañarnos", puntualizó el legislador, quien consideró que el alcalde de la capital gobierna un municipio de mayor tamaño y debe exponer su proyecto ante la ciudadanía.

Espacios universitarios para el debate por la gubernatura de Querétaro

Herrera Ruiz sostuvo que los foros académicos ofrecen condiciones para discutir ideas con mayor profundidad, particularmente sobre el modelo de desarrollo estatal y las políticas públicas que impactan a la población.

El exrector de la UAQ ha utilizado el programa Presencia Universitaria como plataforma para posicionar temas de agenda y confrontar posturas con actores políticos de distintas fuerzas.

El movimiento del legislador morenista coloca el debate por la gubernatura de Querétaro en el terreno público meses antes de que los partidos definan formalmente a sus candidatos.

Tanto Chepe Guerrero como Felifer Macías son considerados perfiles competitivos dentro del PAN para abanderar la candidatura al gobierno del estado, mientras que Herrera Ruiz se perfila como uno de los aspirantes de Morena con mayor visibilidad en la entidad.

Hasta el momento, ninguno de los dos alcaldes ha respondido formalmente a la nueva invitación del diputado federal para participar en el foro universitario el próximo viernes.

politica elecciones morena felifer macias

