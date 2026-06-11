Reporta Segob dos marchas del 10 de junio en CDMX

Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el 10 de junio se registraron dos movilizaciones relevantes en la Ciudad de México: una por la conmemoración del Halconazo y otra encabezada por madres, padres y familiares de personas desaparecidas.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que la primera movilización estuvo integrada por aproximadamente 2 mil personas y avanzó del Casco de Santo Tomás hacia el Cine Cosmos, como parte de los actos de memoria por los hechos de represión ocurridos en 1971.

La marcha se desarrolló de manera ordenada y concluyó sin incidentes, de acuerdo con el reporte presentado por la Secretaría de Gobernación. El antecedente histórico del Halconazo mantiene cada 10 de junio una carga política y social vinculada con la memoria estudiantil y la exigencia de justicia.

La segunda movilización se realizó por la noche y reunió a varios cientos de personas, entre ellas madres, padres, familiares de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones que acompañan su causa.

Rodríguez indicó que personal de la Secretaría de Gobernación estuvo presente junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los colectivos de Jalisco?

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que durante las movilizaciones nocturnas participaron colectivos de Jalisco que llegaron en autobús.

La mandataria dijo que se trataba de información disponible sobre los traslados y evitó presentar una conclusión cerrada sobre su origen.

Rosa Icela Rodríguez añadió que el Gobierno federal recaba datos para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias.

El tema ocurre en un contexto nacional marcado por la crisis de desapariciones en México, así como por la presencia constante de colectivos de búsqueda en distintas entidades.

En Jalisco, las familias han mantenido movilizaciones y actos públicos bajo la consigna de encontrar a sus seres queridos, como ocurrió con las Madres Buscadoras.

La secretaria de Gobernación también afirmó que la inauguración del Mundial 2026 se mantiene con condiciones de acceso, seguridad y operación, en medio de las protestas previstas por distintos grupos.

La postura se suma al mensaje previo de Sheinbaum sobre que las movilizaciones de la CNTE no frenarán el arranque del torneo.