Se incendia camioneta al cruzar caseta de peaje en Palmillas

El fuego consumió por completo la unidad Chevrolet Cheyenne y su carga. No se reportaron personas lesionadas en el hecho ocurrido en San Juan del Río.

Camioneta Chevrolet Cheyenne consumida por el fuego en la caseta de peaje de Palmillas, rumbo a la Ciudad de México.

La camioneta Chevrolet Cheyenne cargada con cocos se incendió en la plaza de cobro de Palmillas rumbo a CDMX, en territorio de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de abril de 2026. — Una camioneta Chevrolet Cheyenne cargada con cocos ardió por completo al cruzar la caseta de peaje de Palmillas en dirección a la Ciudad de México, dentro del territorio del municipio de San Juan del Río, en un incendio que causó expectación entre trabajadores de la plaza de cobro y automovilistas que transitaban en ese momento por el punto.

Camioneta Chevrolet Cheyenne consumida por el fuego en la caseta de peaje de Palmillas, rumbo a la Ciudad de M\u00e9xico. La camioneta Chevrolet Cheyenne cargada con cocos se incendió en la plaza de cobro de Palmillas rumbo a CDMX, en territorio de San Juan del Río. rotativo.com.mx

El fuego salió de manera repentina de la unidad y en cuestión de segundos alcanzó toda la carrocería y la carga, según los primeros reportes de las corporaciones que atendieron el llamado. El conductor alcanzó a descender y no se reportaron personas lesionadas.

Bomberos voluntarios, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), elementos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército Mexicano concurrieron al punto para acordonar el área y contener las llamas, en una intervención coordinada que evitó que el fuego se propagara a las instalaciones federales de la caseta de peaje ni a otros vehículos que circulaban por la plaza de cobro. La camioneta y su carga quedaron consumidas por completo.

Camioneta Chevrolet Cheyenne consumida por el fuego en la caseta de peaje de Palmillas, rumbo a la Ciudad de M\u00e9xico. La camioneta Chevrolet Cheyenne cargada con cocos se incendió en la plaza de cobro de Palmillas rumbo a CDMX, en territorio de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Los cuerpos de emergencia concluyeron las maniobras de sofocamiento en el sitio y liberaron el carril afectado para restablecer la circulación en el punto de cruce.

Autoridades federales no precisaron al momento el origen del incendio ni el saldo total de daños materiales a la unidad, y la carpeta correspondiente quedará a cargo de las instancias competentes para determinar las causas del siniestro.

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