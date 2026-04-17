San Juan del Río, 17 de abril de 2026. — Una camioneta Chevrolet Cheyenne cargada con cocos ardió por completo al cruzar la caseta de peaje de Palmillas en dirección a la Ciudad de México, dentro del territorio del municipio de San Juan del Río, en un incendio que causó expectación entre trabajadores de la plaza de cobro y automovilistas que transitaban en ese momento por el punto.
La camioneta Chevrolet Cheyenne cargada con cocos se incendió en la plaza de cobro de Palmillas rumbo a CDMX, en territorio de San Juan del Río. rotativo.com.mx
El fuego salió de manera repentina de la unidad y en cuestión de segundos alcanzó toda la carrocería y la carga, según los primeros reportes de las corporaciones que atendieron el llamado. El conductor alcanzó a descender y no se reportaron personas lesionadas.
Bomberos voluntarios, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), elementos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército Mexicano concurrieron al punto para acordonar el área y contener las llamas, en una intervención coordinada que evitó que el fuego se propagara a las instalaciones federales de la caseta de peaje ni a otros vehículos que circulaban por la plaza de cobro. La camioneta y su carga quedaron consumidas por completo.
La camioneta Chevrolet Cheyenne cargada con cocos se incendió en la plaza de cobro de Palmillas rumbo a CDMX, en territorio de San Juan del Río. rotativo.com.mx
Los cuerpos de emergencia concluyeron las maniobras de sofocamiento en el sitio y liberaron el carril afectado para restablecer la circulación en el punto de cruce.
Autoridades federales no precisaron al momento el origen del incendio ni el saldo total de daños materiales a la unidad, y la carpeta correspondiente quedará a cargo de las instancias competentes para determinar las causas del siniestro.