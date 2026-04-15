Querétaro, 15 de abril de 2026.- Veintisiete vehículos resultaron calcinados en un incendio registrado en un predio utilizado como patio de resguardo de varias agencias automotrices, ubicado en la colonia Desarrollo San Pablo, en Querétaro capital.
La intervención coordinada de Bomberos Querétaro y Protección Civil municipal evitó que el fuego se propagara a más de 150 unidades adicionales que se encontraban concentradas en el mismo lugar, según informó la dependencia.
El reporte ingresó a través de la línea 9-1-1 y las cuadrillas se trasladaron de forma inmediata al sitio para iniciar el combate de las llamas. La rápida respuesta fue determinante para acotar la zona afectada a un perímetro reducido del predio, considerando que el resto del estacionamiento concentraba más de cinco veces el número de unidades dañadas.
Hasta el momento, Protección Civil Querétaro no ha precisado el origen del incendio, el monto estimado de las pérdidas materiales ni los nombres de las agencias automotrices afectadas.
Tampoco se ha informado si el siniestro dejó personas lesionadas entre el personal del predio o los elementos de emergencia desplegados.
Elementos de Bomberos Querétaro y Protección Civil municipal sofocaron el incendio en el patio de resguardo de Desarrollo San Pablo. Foto: Protección Civil Querétaro.
El predio funciona como punto de almacenamiento temporal de vehículos nuevos pertenecientes a distintas distribuidoras de la zona metropolitana, una operación habitual en la capital queretana dada la concentración de agencias en corredores comerciales del oriente y sur de la ciudad.
Una afectación mayor habría significado un golpe considerable al inventario disponible para venta en el corto plazo.
Por qué importa contener un incendio en un patio de autos nuevos
Los patios de resguardo vehicular operan con concentraciones altas de unidades en espacios reducidos, lo que multiplica el riesgo de propagación una vez que el fuego alcanza el primer vehículo.
Cada auto nuevo contiene combustible, baterías, neumáticos y materiales sintéticos altamente inflamables; basta con que las llamas crucen unos metros para que la cadena se vuelva incontrolable. Que el saldo final haya sido de 27 unidades y no de 177 marca la diferencia entre un siniestro acotado y una pérdida de varios millones de pesos para las distribuidoras involucradas.
¿Qué sigue después del incendio?
Las autoridades municipales tendrán que determinar si el siniestro fue accidental, si se originó por una falla eléctrica, por mantenimiento defectuoso o por causas externas.
La carpeta de investigación, en caso de abrirse, correspondería al Ministerio Público estatal una vez que las agencias afectadas presenten denuncia formal por los daños.
Hasta el momento, ninguna de las distribuidoras involucradas ha emitido informacion pública sobre el monto de la pérdida ni sobre la cobertura de seguro que tenían contratada para las unidades almacenadas en el predio, pero sobre todo las medicas de prevención para este tipo de siniestros.