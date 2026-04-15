Arden 27 vehículos de agencias automotrices en patio de resguardo de Querétaro capital

El predio resguardaba unidades de varias agencias automotrices; el reporte ingresó por la línea 9-1-1.

Vehículos calcinados tras incendio en patio de resguardo automotriz en Desarrollo San Pablo, Querétaro

Elementos de Bomberos Querétaro y Protección Civil municipal sofocaron el incendio en el patio de resguardo de Desarrollo San Pablo.

Foto: Protección Civil Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de abril de 2026.- Veintisiete vehículos resultaron calcinados en un incendio registrado en un predio utilizado como patio de resguardo de varias agencias automotrices, ubicado en la colonia Desarrollo San Pablo, en Querétaro capital.

La intervención coordinada de Bomberos Querétaro y Protección Civil municipal evitó que el fuego se propagara a más de 150 unidades adicionales que se encontraban concentradas en el mismo lugar, según informó la dependencia.

El reporte ingresó a través de la línea 9-1-1 y las cuadrillas se trasladaron de forma inmediata al sitio para iniciar el combate de las llamas. La rápida respuesta fue determinante para acotar la zona afectada a un perímetro reducido del predio, considerando que el resto del estacionamiento concentraba más de cinco veces el número de unidades dañadas.

Hasta el momento, Protección Civil Querétaro no ha precisado el origen del incendio, el monto estimado de las pérdidas materiales ni los nombres de las agencias automotrices afectadas.

Tampoco se ha informado si el siniestro dejó personas lesionadas entre el personal del predio o los elementos de emergencia desplegados.

Veh\u00edculos calcinados tras incendio en patio de resguardo automotriz en Desarrollo San Pablo, Quer\u00e9taro Elementos de Bomberos Querétaro y Protección Civil municipal sofocaron el incendio en el patio de resguardo de Desarrollo San Pablo. Foto: Protección Civil Querétaro.

El predio funciona como punto de almacenamiento temporal de vehículos nuevos pertenecientes a distintas distribuidoras de la zona metropolitana, una operación habitual en la capital queretana dada la concentración de agencias en corredores comerciales del oriente y sur de la ciudad.

Una afectación mayor habría significado un golpe considerable al inventario disponible para venta en el corto plazo.

Por qué importa contener un incendio en un patio de autos nuevos

Los patios de resguardo vehicular operan con concentraciones altas de unidades en espacios reducidos, lo que multiplica el riesgo de propagación una vez que el fuego alcanza el primer vehículo.

Cada auto nuevo contiene combustible, baterías, neumáticos y materiales sintéticos altamente inflamables; basta con que las llamas crucen unos metros para que la cadena se vuelva incontrolable. Que el saldo final haya sido de 27 unidades y no de 177 marca la diferencia entre un siniestro acotado y una pérdida de varios millones de pesos para las distribuidoras involucradas.

¿Qué sigue después del incendio?

Las autoridades municipales tendrán que determinar si el siniestro fue accidental, si se originó por una falla eléctrica, por mantenimiento defectuoso o por causas externas.

La carpeta de investigación, en caso de abrirse, correspondería al Ministerio Público estatal una vez que las agencias afectadas presenten denuncia formal por los daños.

Hasta el momento, ninguna de las distribuidoras involucradas ha emitido informacion pública sobre el monto de la pérdida ni sobre la cobertura de seguro que tenían contratada para las unidades almacenadas en el predio, pero sobre todo las medicas de prevención para este tipo de siniestros.

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