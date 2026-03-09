Programa Conectados beneficia a 5 mil queretanos con laptops

Municipio entrega más de 5 mil computadoras a estudiantes y emprendedores para reducir la brecha digital.

Presidente municipal Felifer Macías durante entrega de computadoras portátiles del programa Conectados en el Centro BLOQUE de Querétaro

El presidente municipal Felifer Macías participó en la entrega de laptops del programa Conectados en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro — 9 de marzo de 2026. —Más de cinco mil personas se beneficiaron con la entrega de computadoras portátiles del programa Conectados en Querétaro, iniciativa del ayuntamiento local orientada a reducir la brecha digital y ampliar el acceso a las tecnologías de la información.

La distribución se realizó este domingo en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa (BLOQUE), espacio municipal enfocado en el emprendimiento, donde recibieron equipos estudiantes, menores de edad y personas con proyectos productivos en desarrollo.

Presidente municipal Felifer Mac\u00edas durante entrega de computadoras port\u00e1tiles del programa Conectados en el Centro BLOQUE de Quer\u00e9taro El presidente municipal Felifer Macías participó en la entrega de laptops del programa Conectados en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE.

El programa Conectados forma parte de la estrategia municipal de inclusión digital que el ayuntamiento de Querétaro ha impulsado durante la presente administración. El BLOQUE funciona como plataforma de políticas públicas vinculadas al emprendimiento, la innovación y la generación de empleo, y ha sido sede de diversas iniciativas para fortalecer las capacidades tecnológicas de la población. Con las más de cinco mil computadoras entregadas hasta la fecha, la administración busca disminuir las desigualdades en conectividad dentro del municipio.

En la jornada, el presidente municipal Felifer Macías subrayó que la ciudad debe "adelantarnos al futuro y ser los mejores" y que el municipio ofrece condiciones particulares para el desarrollo de proyectos de emprendimiento y el acceso a herramientas tecnológicas. "Les estamos entregando una herramienta para potenciar sus capacidades", señaló el alcalde, quien añadió que el ecosistema local respalda a quienes decidan iniciar un negocio. A su juicio, Querétaro es "tierra fértil para emprender" a diferencia de otras regiones del país.

5 mil beneficiados con laptops del programa Conectados Querétaro

El secretario de Desarrollo Social, José Ojeda Dorantes, precisó que la entrega beneficia directamente a más de cinco mil personas, lo que contribuye a cerrar la brecha digital en Querétaro y garantiza que estudiantes y emprendedores cuenten con herramientas para sus actividades.

De acuerdo con el funcionario, la distribución forma parte de un esfuerzo continuo por democratizar el acceso a la tecnología en todos los sectores de la población municipal.

Presidente municipal Felifer Mac\u00edas durante entrega de computadoras port\u00e1tiles del programa Conectados en el Centro BLOQUE de Quer\u00e9taro El presidente municipal Felifer Macías participó en la entrega de laptops del programa Conectados en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE. rotativo.com.mx

El Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, sede de la entrega, también alberga programas de capacitación tecnológica para jóvenes queretanos y talleres para el desarrollo de habilidades digitales. Su operación forma parte del modelo de gestión pública con el que el municipio de Querétaro busca posicionarse como referente en innovación y competitividad dentro de la región.

Por su parte, la diputada local María Leonor Mejía Barraza reconoció el impulso municipal hacia la inclusión digital, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

La legisladora indicó que estas acciones fortalecen el desempeño escolar y fomentan el emprendimiento entre la juventud queretana. El programa Conectados prevé continuar con futuras entregas para ampliar el alcance de sus beneficios en el municipio.

gobiernofelifer maciasbloquetecnologia

Reciente

Guitarrista Saib Polanco interpreta flamenco durante el espectáculo Fuego Flamenco en el Auditorio Francisco Muñoz del CEART de Querétaro.
Querétaro

Fuego Flamenco lleva danza y guitarra al CEART de Querétaro

Saib Polanco y Laura Marroquin llevan los palos del flamenco al Auditorio Francisco Muñoz.

Brigadas municipales realizan labores de poda y limpieza durante jornada comunitaria en San Miguel Arcángel, San Juan del Río
San Juan del Río

Más de 110 atenciones en jornada comunitaria en San Juan del Río

Secretarías despliegan poda, señalética e insumos en San Miguel Arcángel, San Juan del Río.

Operativo de inspección a comercios por manejo de basura en zonas comerciales de Querétaro
Querétaro

Aplican 245 multas a comercios por basura en Querétaro

Municipio aplica 245 multas que superan el millón de pesos tras inspeccionar comercios.

Presentación del androide Sara de B-Drive con inteligencia artificial en evento del municipio de Querétaro
Querétaro

B-Drive presenta a Sara, androide con IA creado en Querétaro

B-Drive revela androide con IA que amplía oportunidades laborales para personas con discapacidad URL: /tecnologia/androide-sara-bdrive-queretaro.