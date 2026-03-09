Querétaro — 9 de marzo de 2026. —Más de cinco mil personas se beneficiaron con la entrega de computadoras portátiles del programa Conectados en Querétaro, iniciativa del ayuntamiento local orientada a reducir la brecha digital y ampliar el acceso a las tecnologías de la información.
La distribución se realizó este domingo en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa (BLOQUE), espacio municipal enfocado en el emprendimiento, donde recibieron equipos estudiantes, menores de edad y personas con proyectos productivos en desarrollo.
El presidente municipal Felifer Macías participó en la entrega de laptops del programa Conectados en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE.
El programa Conectados forma parte de la estrategia municipal de inclusión digital que el ayuntamiento de Querétaro ha impulsado durante la presente administración. El BLOQUE funciona como plataforma de políticas públicas vinculadas al emprendimiento, la innovación y la generación de empleo, y ha sido sede de diversas iniciativas para fortalecer las capacidades tecnológicas de la población. Con las más de cinco mil computadoras entregadas hasta la fecha, la administración busca disminuir las desigualdades en conectividad dentro del municipio.
En la jornada, el presidente municipal Felifer Macías subrayó que la ciudad debe "adelantarnos al futuro y ser los mejores" y que el municipio ofrece condiciones particulares para el desarrollo de proyectos de emprendimiento y el acceso a herramientas tecnológicas. "Les estamos entregando una herramienta para potenciar sus capacidades", señaló el alcalde, quien añadió que el ecosistema local respalda a quienes decidan iniciar un negocio. A su juicio, Querétaro es "tierra fértil para emprender" a diferencia de otras regiones del país.
El secretario de Desarrollo Social, José Ojeda Dorantes, precisó que la entrega beneficia directamente a más de cinco mil personas, lo que contribuye a cerrar la brecha digital en Querétaro y garantiza que estudiantes y emprendedores cuenten con herramientas para sus actividades.
De acuerdo con el funcionario, la distribución forma parte de un esfuerzo continuo por democratizar el acceso a la tecnología en todos los sectores de la población municipal.
El Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, sede de la entrega, también alberga programas de capacitación tecnológica para jóvenes queretanos y talleres para el desarrollo de habilidades digitales. Su operación forma parte del modelo de gestión pública con el que el municipio de Querétaro busca posicionarse como referente en innovación y competitividad dentro de la región.
Por su parte, la diputada local María Leonor Mejía Barraza reconoció el impulso municipal hacia la inclusión digital, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.
La legisladora indicó que estas acciones fortalecen el desempeño escolar y fomentan el emprendimiento entre la juventud queretana. El programa Conectados prevé continuar con futuras entregas para ampliar el alcance de sus beneficios en el municipio.