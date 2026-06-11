SESA lleva taller contra la discriminación LGBT+ a estudiantes de Querétaro

Querétaro, 11 de junio de 2026.- Profesionales del área educativa del Componente de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de la Secretaría de Salud (SESA) de Querétaro impartieron el taller "Estatuas de la Dignidad Humana" en la preparatoria Liceo Corregidora, con el fin de prevenir la violencia y la discriminación contra las personas LGBT+.
La actividad se realizó en coordinación con las organizaciones juveniles SOS Discriminación Internacional Querétaro y el Observatorio Juvenil por la No Discriminación Querétaro (OJQ), que sumaron esfuerzos para sensibilizar a las adolescencias y juventudes, en la línea de las capacitaciones juveniles que estas mismas agrupaciones han impulsado en el estado.
El taller partió de una reflexión sobre cómo los prejuicios, estereotipos y estigmas de carácter machista siguen generando prácticas discriminatorias y distintas formas de violencia que afectan el bienestar y el desarrollo de las personas, y planteó la necesidad de promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
¿En qué consistió el taller de la SESA?
Con una metodología participativa, las y los estudiantes identificaron que cuando una persona es discriminada o violentada por su orientación sexual o identidad de género puede experimentar miedo, ansiedad, tristeza, impotencia e indefensión.
Profesionales de la SESA impartieron el taller "Estatuas de la Dignidad Humana" en la preparatoria Liceo Corregidora. rotativo.com.mx
Mediante la dinámica de las "Estatuas de la Dignidad Humana", las y los participantes representaron de forma simbólica cómo la violencia homofóbica, bifóbica y transfóbica puede paralizar emocionalmente a quienes la sufren, afectando su dignidad y limitando su desarrollo.
¿Por qué prevenir la discriminación LGBT+ en las escuelas?
El entorno escolar ha sido señalado como uno de los espacios donde se documentan casos de discriminación escolar hacia estudiantes LGBTIQ+ en Querétaro. Por ello, los talleres buscan que las juventudes reconozcan y nombren estas conductas para frenarlas a tiempo.
Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, quien coordinó las actividades, subrayó la importancia de generar espacios educativos seguros donde las juventudes puedan reflexionar, dialogar y construir entornos libres de violencia y discriminación.
El taller se inscribe en las acciones de la SESA para promover una cultura de respeto, inclusión y reconocimiento de la dignidad humana entre las juventudes del estado.