SESA lleva taller contra la discriminación LGBT+ a estudiantes de Querétaro

El taller "Estatuas de la Dignidad Humana" buscó sensibilizar a las juventudes sobre la prevención de la violencia hacia las personas LGBT+.

Estudiantes de preparatoria durante un taller sobre respeto a la diversidad y prevención de la discriminación en Querétaro

Profesionales de la SESA impartieron el taller "Estatuas de la Dignidad Humana" en la preparatoria Liceo Corregidora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de junio de 2026.- Profesionales del área educativa del Componente de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de la Secretaría de Salud (SESA) de Querétaro impartieron el taller "Estatuas de la Dignidad Humana" en la preparatoria Liceo Corregidora, con el fin de prevenir la violencia y la discriminación contra las personas LGBT+.

La actividad se realizó en coordinación con las organizaciones juveniles SOS Discriminación Internacional Querétaro y el Observatorio Juvenil por la No Discriminación Querétaro (OJQ), que sumaron esfuerzos para sensibilizar a las adolescencias y juventudes, en la línea de las capacitaciones juveniles que estas mismas agrupaciones han impulsado en el estado.

El taller partió de una reflexión sobre cómo los prejuicios, estereotipos y estigmas de carácter machista siguen generando prácticas discriminatorias y distintas formas de violencia que afectan el bienestar y el desarrollo de las personas, y planteó la necesidad de promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

¿En qué consistió el taller de la SESA?

Con una metodología participativa, las y los estudiantes identificaron que cuando una persona es discriminada o violentada por su orientación sexual o identidad de género puede experimentar miedo, ansiedad, tristeza, impotencia e indefensión.

Estudiantes de preparatoria durante un taller sobre respeto a la diversidad y prevenci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n en Quer\u00e9taro Profesionales de la SESA impartieron el taller "Estatuas de la Dignidad Humana" en la preparatoria Liceo Corregidora. rotativo.com.mx

Mediante la dinámica de las "Estatuas de la Dignidad Humana", las y los participantes representaron de forma simbólica cómo la violencia homofóbica, bifóbica y transfóbica puede paralizar emocionalmente a quienes la sufren, afectando su dignidad y limitando su desarrollo.

¿Por qué prevenir la discriminación LGBT+ en las escuelas?

El entorno escolar ha sido señalado como uno de los espacios donde se documentan casos de discriminación escolar hacia estudiantes LGBTIQ+ en Querétaro. Por ello, los talleres buscan que las juventudes reconozcan y nombren estas conductas para frenarlas a tiempo.

Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, quien coordinó las actividades, subrayó la importancia de generar espacios educativos seguros donde las juventudes puedan reflexionar, dialogar y construir entornos libres de violencia y discriminación.

El taller se inscribe en las acciones de la SESA para promover una cultura de respeto, inclusión y reconocimiento de la dignidad humana entre las juventudes del estado.

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