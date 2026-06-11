T-MEC debe conservarse por el beneficio de los tres países, plantea Sheinbaum

Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por mantener el T-MEC, al considerar que el tratado beneficia a México, Estados Unidos y Canadá de cara a la revisión que los tres socios definirán en los próximos meses.

La mandataria afirmó que conservar el acuerdo fortalece a América del Norte frente a otras regiones. “Es mejor estar juntos para competir con China, que estar separados”, planteó desde Palacio Nacional.

Recordó que el tratado fue una iniciativa de Donald Trump durante su primer mandato y que cualquier cláusula puede modificarse hasta que todas las partes queden satisfechas.

También advirtió sobre el costo de romperlo: aseguró que el precio de los vehículos en Estados Unidos ya aumentó de forma significativa.

¿Por qué México quiere mantener el T-MEC?

La defensa del tratado tiene un correlato directo en el Bajío. Las plantas automotrices y la industria aeroespacial instaladas en Querétaro, El Marqués y San Juan del Río dependen de las reglas de origen que se pacten para las piezas exportadas a Estados Unidos, un punto ya abordado en la segunda ronda del T-MEC en Palacio Nacional.

Cualquier ajuste en reglas de origen, aranceles escalonados o cuotas automotrices se traduce en empleo regional en cuestión de meses, una sensibilidad que también arrastra al sector de la industria automotriz del estado.

Sheinbaum sostuvo que México llega a la mesa con disposición a revisar el acuerdo punto por punto, sin renunciar a la integración regional que sostiene el comercio del corredor industrial.