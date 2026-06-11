México pega primero ante Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026

El conjunto de Javier Aguirre se fue al descanso con ventaja gracias a una definición temprana de Quiñones, el primer tanto del torneo.

Jugadores de la Selección Mexicana festejan el primer gol ante Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

a Selección Mexicana celebra el gol de Julián Quiñones que adelantó al Tri ante Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026.

Foto: Selección Nacional de México.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 11, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- La Selección Mexicana se fue al descanso con ventaja de 1-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en el partido que abre la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que el Tri disputa como una de las tres naciones anfitrionas.

Julián Quiñones firmó el tanto al minuto 9 y se quedó con el primer gol de todo el torneo. La primera mitad mostró a un equipo de Javier Aguirre que tomó el control temprano frente al cuadro dirigido por Hugo Broos y que tuvo opciones para ampliar la diferencia antes del silbatazo intermedio.

El gol llegó pronto y encaminó uno de los mejores arranques del combinado nacional en un debut mundialista, en un Estadio Ciudad de México volcado con el equipo local.

¿Cómo va México vs Sudáfrica en el Mundial 2026?

Al cierre del primer tiempo, México gana 1-0 con la anotación de Quiñones. El encuentro continúa en la segunda mitad y el marcador puede moverse en cualquier momento.

El duelo reedita el cruce inaugural de Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones empataron 1-1 con gol de Rafael Márquez. Esta vez el escenario cambió: México juega como local y abre un torneo que reúne a 48 selecciones repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá.

El Tri va por una victoria inédita

México afronta su octava aparición en un partido inaugural y carga con una estadística pendiente: nunca ha ganado el juego que abre una Copa del Mundo. La ventaja al descanso lo coloca, por ahora, en la antesala de romper esa marca ante su afición.

Si el Tri sostiene el resultado en los segundos 45 minutos, sumaría su primer triunfo en un debut mundialista y pondría el primer punto en la mesa del torneo más extenso de la historia, con 104 partidos y tres países sede.

mundialfutboldeportes

Reciente

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina al responder sobre el caso de Grupo Salinas y su litigio en Estados Unidos
México

Caso Grupo Salinas incluye un litigio privado en Estados Unidos, afirma Sheinbaum

La mandataria explicó que el empresario interpuso amparos frente a una demanda por dinero en aquel país.

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina al referirse a la revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá
México

T-MEC debe conservarse por el beneficio de los tres países, plantea Sheinbaum

La mandataria recordó que el acuerdo nació con Trump y que cualquier cláusula puede ajustarse entre las partes.

Página oficial de Protección Civil SJR en redes con una publicación visible del 1 de junio sobre la temporada de ciclones
San Juan del Río

Protección Civil SJR mantiene sin actualizar su pronóstico de lluvias en redes

La página oficial mantiene como publicación visible un aviso del 1 de junio, pese a las lluvias y tormentas previstas para San Juan del Río.

Estudiantes de preparatoria durante un taller sobre respeto a la diversidad y prevención de la discriminación en Querétaro
Querétaro

SESA lleva taller contra la discriminación LGBT+ a estudiantes de Querétaro

El taller "Estatuas de la Dignidad Humana" buscó sensibilizar a las juventudes sobre la prevención de la violencia hacia las personas LGBT+.