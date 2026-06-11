México pega primero ante Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026

Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- La Selección Mexicana se fue al descanso con ventaja de 1-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en el partido que abre la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que el Tri disputa como una de las tres naciones anfitrionas.

Julián Quiñones firmó el tanto al minuto 9 y se quedó con el primer gol de todo el torneo. La primera mitad mostró a un equipo de Javier Aguirre que tomó el control temprano frente al cuadro dirigido por Hugo Broos y que tuvo opciones para ampliar la diferencia antes del silbatazo intermedio.

El gol llegó pronto y encaminó uno de los mejores arranques del combinado nacional en un debut mundialista, en un Estadio Ciudad de México volcado con el equipo local.

¿Cómo va México vs Sudáfrica en el Mundial 2026?

Al cierre del primer tiempo, México gana 1-0 con la anotación de Quiñones. El encuentro continúa en la segunda mitad y el marcador puede moverse en cualquier momento.

El duelo reedita el cruce inaugural de Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones empataron 1-1 con gol de Rafael Márquez. Esta vez el escenario cambió: México juega como local y abre un torneo que reúne a 48 selecciones repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá.

El Tri va por una victoria inédita

México afronta su octava aparición en un partido inaugural y carga con una estadística pendiente: nunca ha ganado el juego que abre una Copa del Mundo. La ventaja al descanso lo coloca, por ahora, en la antesala de romper esa marca ante su afición.

Si el Tri sostiene el resultado en los segundos 45 minutos, sumaría su primer triunfo en un debut mundialista y pondría el primer punto en la mesa del torneo más extenso de la historia, con 104 partidos y tres países sede.