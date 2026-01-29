Hidalgo, 29 de enero de 2026.- El supervisor escolar de la zona 36, Margarito Lagunas de Jesús, señaló que la falta de responsabilidad parental representa un factor determinante en los casos de bullying y violencia escolar.
El funcionario educativo indicó que las familias han delegado la formación de sus hijos a las instituciones educativas, mientras los menores acceden sin supervisión a dispositivos electrónicos e internet.
Lagunas de Jesús explicó que muchos padres trabajan y han convertido a las escuelas en espacios donde los estudiantes permanecen sin la orientación familiar necesaria para prevenir conductas violentas.
El supervisor educativo precisó que los maestros enfrentan limitaciones para aplicar medidas disciplinarias debido a la sobreprotección de algunos padres hacia sus hijos.
"Ahora el papá se ha vuelto más protector y el maestro se encuentra con ese tope de 'esto es de casa'", aseguró el funcionario. Explicó que anteriormente los menores obedecían instrucciones de sus padres y maestros, pero actualmente cuestionan la autoridad con respuestas como "¿y yo por qué?" o "hágale usted".
Dispositivos electrónicos facilitan casos de acoso
Lagunas de Jesús indicó que la mayoría de los estudiantes poseen dispositivos electrónicos con acceso a internet, lo que facilita situaciones de acoso digital y violencia escolar. El supervisor mencionó un caso en San Lorenzo donde una menor fue violentada a través de mensajes en dispositivos móviles. "¿Quién le facilitó el teléfono? ¿La escuela? Quieren involucrar a la escuela con algo que acontece fuera", cuestionó el funcionario educativo.
El supervisor escolar enfatizó que la responsabilidad primaria recae en los padres o tutores, quienes deben supervisar el uso que sus hijos dan a los dispositivos electrónicos. Sostuvo que cuando los incidentes ocurren fuera del horario y las instalaciones escolares, las familias deben resolver conflictos entre padres antes de involucrar a las autoridades educativas.
Margarito Lagunas informó que las escuelas implementan programas de convivencia escolar mediante pláticas y protocolos establecidos. Sin embargo, subrayó que estos esfuerzos resultan insuficientes cuando los padres no asumen su responsabilidad en la formación y supervisión de sus hijos. El funcionario reconoció que el bullying y la violencia escolar se manifiestan tanto dentro como fuera de las aulas, reflejándose en todos los espacios donde conviven los estudiantes.