Corregidora, 15 de enero de 2026. — Artesanos y artesanas del municipio de Corregidora participarán en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid, España, con el objetivo de posicionar a Corregidora como destino turístico con identidad cultural, tradición y oferta gastronómica, informó el gobierno municipal.
El alcalde Chepe Guerrero encabezará la delegación que buscará promover los atractivos del municipio ante operadores turísticos, agencias de viaje y organismos internacionales.
FITUR es una de las ferias turísticas más importantes a nivel mundial, organizada por IFEMA Madrid, y reúne a más de 10 mil empresas de 160 países, consolidándose como plataforma clave para la promoción y generación de alianzas en la industria turística global, explicó la dependencia.
Artesanos de Corregidora preparan participación en FITUR 2026 en Madrid con alcalde Chepe Guerrero.La delegación incluirá al artesano J. Isabel Vega Regalado, maestro tallador en madera con 52 años de experiencia, quien presentará una escultura del buey elaborada en madera de mezquite, inspirada en el tradicional Paseo del Buey, celebración con más de 300 años de historia en Corregidora.
Asimismo, participará David Pérez, productor artesanal de nieves La Herencia, proyecto familiar de tres generaciones, quien realizará demostraciones diarias del taller de elaboración de nieves de tina en el stand del Municipio, con degustaciones de sabores tradicionales como garambullo, piñón, mantecado y camote, detalló el gobierno.
"La experiencia previa en FITUR ha generado alianzas comerciales, puntos de venta y proyectos culturales", aseguró el alcalde, quien destacó que la participación fortalece la proyección internacional del municipio y el impulso al talento local.
El evento reunirá a 967 expositores titulares y se espera la asistencia de más de 255 mil visitantes profesionales, según datos de IFEMA Madrid. México participará como País Socio en la edición 2026.