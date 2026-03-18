Hallan mujer muerta dentro de casa tras balacera en Querétaro; hay un detenido

Un hombre herido por arma de fuego fue trasladado al Hospital General bajo custodia policial; la Fiscalía investiga móvil y circunstancias.

Operativo policial en colonia Lázaro Cárdenas de Querétaro tras balacera en domicilio que dejó una mujer sin vida y un hombre detenido

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública municipal, confirmó que la llamada al 911 alertaba sobre detonaciones de arma de fuego al interior del domicilio.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 18, 2026
Thelma Herrera
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Querétaro, 18 de marzo de 2026. —Vecinos llamaron al 911 al escuchar detonaciones dentro de un domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Querétaro.

Cuando los policías entraron, encontraron lo que las llamadas anticipaban: una mujer adulta sin vida y un hombre con una herida de bala. Él fue atendido en el lugar y trasladado al Hospital General bajo custodia policial. La Fiscalía General del Estado asumió la investigación.

El secretario de Seguridad Pública municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, confirmó que el reporte llegó a través de la línea de emergencias con alertas sobre presuntas detonaciones al interior del inmueble.

"Al llegar al lugar, nos permiten el acceso y se localiza a una persona lesionada", precisó. Servicios médicos confirmaron en el sitio el fallecimiento de la mujer; el hombre herido fue estabilizado antes de ser trasladado bajo custodia al nosocomio.

Personal de servicios periciales procesa la escena del crimen en Lázaro Cárdenas mientras recopila evidencias. Ferrusca Ortiz indicó que existen indicios en el lugar que podrían orientar las indagatorias y que no se descarta la presencia de testigos en la zona.

"Creemos que puede ser deducible por los indicios, pero será la Fiscalía quien lo determine con certeza", señaló.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de ninguna de las dos personas involucradas ni han establecido un móvil.

La investigación de la Fiscalía de Querétaro determinará si el hombre detenido tiene vinculación directa con la muerte de la mujer o si ambos fueron víctimas de un ataque externo.

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