Querétaro, 23 de marzo de 2026. — Un total de 506 incendios de distinto tipo han consumido 6 mil 387.6 hectáreas en territorio queretano durante los primeros meses de 2026, una cifra que refleja la presión que la temporada de estiaje ejerce sobre un estado donde casi cuatro de cada diez hectáreas corresponden a áreas naturales protegidas.

Javier Amaya, titular de Protección Civil estatal, presentó el balance que agrupa siniestros forestales, cerriles, agrícolas y suburbanos.

Del total de superficie dañada, los incendios suburbanos concentran la mayor proporción: 4 mil 2.98 hectáreas repartidas en 223 eventos.

Le siguen 263 siniestros cerriles y agrícolas con 2 mil 105.59 hectáreas comprometidas, mientras que los 20 incendios clasificados como forestales suman 278.49 hectáreas.

Amaya precisó que el esquema de atención opera con un modelo de respuesta inmediata entre los tres órdenes de gobierno, sin esperar a que la emergencia rebase la capacidad municipal.

Ese mecanismo, según el funcionario, ha permitido establecer control operativo en las primeras 24 horas tras la detección de un incendio forestal, un margen considerablemente menor al plazo de 72 horas que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) contempla a nivel federal para la contención inicial.

Coordinación interinstitucional y despliegue en campo

"Estas primeras 24 horas son fundamentales, porque nos permiten tener control del incendio", señaló Amaya al describir la dinámica de planeación y despliegue que arranca desde el primer reporte.

En las labores participan elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), la Policía Estatal y corporaciones municipales, además del personal de CONAFOR.

El dato de que aproximadamente el 38% del territorio estatal se encuentra bajo alguna categoría de área natural protegida agrega un componente de urgencia a la estrategia.

No se trata solo de superficie agrícola o pastizal; buena parte de las hectáreas en riesgo alberga ecosistemas con valor ambiental documentado.

¿Qué acciones se prevén para el resto de la temporada de incendios en Querétaro?

Para los meses restantes de la temporada 2026, Protección Civil estatal proyecta reforzar sus brigadas con capacitación adicional y adquisición de equipo especializado, maquinaria e insumos.

El objetivo declarado es reducir aún más los tiempos de contención y ampliar la cobertura operativa en zonas de difícil acceso donde los siniestros cerriles tienden a propagarse con mayor velocidad.