San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — Miles de fieles y visitantes se alistan para las celebraciones de Semana Santa que recorrerán el centro histórico sanjuanense entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

El Viacrucis del Viernes Santo, tradición con más de 80 años organizada por la Asociación del Santo Entierro, volverá a congregar a la feligresía en un recorrido que parte del atrio de la Parroquia de San Juan Bautista y culmina en el Templo del Calvario.

La Semana Santa arranca formalmente con el Domingo de Ramos el 29 de marzo, cuando los templos abren para la bendición de palmas y las primeras procesiones del ciclo litúrgico.

No es el primer acto del año: la Parroquia de San Juan Bautista dio a conocer desde febrero el Programa de Ritos y Ceremonias del Señor del Santo Entierro de Cristo 2026, que incluyó vigilias, enrosamientos y convivios comunitarios en barrios como La Cruz y Guadalupe de las Peñas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo.

El Jueves Santo, 2 de abril, los sanjuanenses mantienen viva una costumbre que distingue al municipio dentro de Querétaro: la Visita de los Siete Altares. Por la noche, familias enteras recorren los templos del centro para rememorar el trayecto de Jesús previo a su crucifixión.

La calle 2 de Abril, eje del recorrido procesional, se transforma cada año en un corredor de devoción donde vecinos acostumbran ofrecer alimentos a los participantes, práctica que se hereda entre generaciones.

Viacrucis del Viernes Santo en San Juan del Río

El momento más esperado llega el 3 de abril. El contingente avanza por calles históricas como Independencia, Guerrero, Avenida Juárez y 2 de Abril, donde figuras religiosas de porcelana encabezan la procesión.

Los asistentes meditan las 14 estaciones acompañados de cantos y oraciones hasta presenciar las tradicionales tres caídas y la representación de la crucifixión en el atrio del Templo del Calvario. Por la tarde, la imagen del Santo Entierro es trasladada a la Parroquia de San Juan Bautista para la sepultura simbólica.

La comunidad de La Valla, en la zona rural del municipio, ofrece otro de los viacrucis más concurridos de la región, con asistencia que en años anteriores ha superado las 10 mil personas. El Cazadero también organiza su propia representación, lo que amplía las opciones para quienes buscan vivir la Semana Santa fuera del centro urbano.

En paralelo, las autoridades municipales pusieron en marcha un operativo interinstitucional. La Dirección de Gobierno coordina con Protección Civil y Vialidad Municipal el cierre parcial de calles, la vigilancia en espacios de concentración y cursos gratuitos de salvamento acuático para administradores de albercas públicas y privadas en el CECUCO, ante la mayor afluencia de visitantes en la temporada.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026 en México?

El calendario de la SEP establece el receso escolar del 30 de marzo al 10 de abril, con regreso a clases el 13 de abril. En la práctica, el descanso arranca desde el viernes 27 de marzo por la sesión de Consejo Técnico Escolar — un día antes del inicio oficial de las vacaciones y dos antes del Domingo de Ramos.

Esto garantiza al menos 17 días continuos sin actividades escolares, lo que incrementa el flujo de familias en los eventos religiosos y en los espacios recreativos del municipio.

El operativo Héroes Paisanos, activo desde el 18 de marzo en la explanada del Jardín Independencia, operará hasta el 18 de abril con un módulo de asesoría legal y orientación para connacionales que transitan por San Juan del Río, paso obligado de miles de familias que retornan de Estados Unidos durante el periodo vacacional.