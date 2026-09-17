Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- Elementos de la Policía Estatal (POES) detuvieron a un hombre en la colonia Las Hadas, luego de que fuera señalado de comportarse de manera agresiva y generar preocupación entre habitantes de la zona.
La corporación informó a través de sus redes sociales que el hombre se resistió a la intervención durante el procedimiento.
Por resistirse a la actuación policial, fue puesto a disposición de la Fiscalía por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, para definir su situación jurídica y continuar con las indagatorias correspondientes.