Coworking en la CDMX: qué son, dónde están y para quién tiene sentido usarlos

Las oficinas coworking CDMX son espacios de trabajo compartido donde personas de distintas empresas o profesiones trabajan bajo el mismo techo. No son oficinas rentadas de forma exclusiva ni home office: son un punto intermedio donde se paga por usar un escritorio, sala de reuniones o área de trabajo solo los días que se necesita.

El modelo existe desde hace años, pero en la CDMX creció con fuerza después de que muchas empresas adoptaron esquemas de trabajo híbrido. Hoy hay espacios coworking en casi todas las alcaldías, con perfiles distintos según la zona y el tipo de usuario.

Por ejemplo, Polanco es una de las áreas de mayor actividad financiera y empresarial de la ciudad, con acceso fácil desde varias partes del poniente y el norte.

Por eso, el coworking Polanco está orientado principalmente a profesionistas y equipos de empresas que necesitan presencia en una zona corporativa. Para quien tiene reuniones frecuentes con clientes o socios en esa zona, trabajar desde un coworking ahí tiene sentido práctico.

A su vez, la Roma Norte atrae principalmente a creativos, freelancers, agencias pequeñas y profesionistas independientes. Es por esto que el coworking Roma Norte tiene otro perfil.

Los espacios disponibles tienden a ser más informales en ambiente pero igualmente equipados, y la zona ofrece buena oferta gastronómica y cultural para quienes valoran el entorno donde trabajan.

¿Para quién tiene sentido?

No todos necesitan un coworking, pero hay situaciones donde la lógica es clara.

Como para quien trabaja desde casa y necesita separar el espacio personal del laboral. Quien recibe clientes y necesita un lugar presentable para reunirse.

Equipos pequeños que no quieren comprometerse con un contrato de arrendamiento. Empleados en home office que prefieren salir algunos días a un entorno más estructurado.

Un escritorio en coworking en la CDMX puede costar entre 200 y 600 pesos por día dependiendo de la zona y el tipo de espacio. Frente a los costos de arrendar una oficina en Polanco o Roma Norte, para equipos que no ocupan el espacio todos los días, la diferencia es significativa.

Lo que incluye generalmente: internet de alta velocidad, sala de reuniones reservable, recepción, cocina y, en muchos casos, impresora y cafetería. No hay que gestionar servicios ni mantenimiento.

Lo que se pierde: privacidad total y la posibilidad de personalizar el espacio. Para equipos muy grandes o con necesidades de seguridad específicas, el coworking tiene sus límites.

Para quien está evaluando la opción, lo más práctico es probar un día antes de comprometerse con una membresía mensual. La mayoría de los espacios lo permiten.

Para empresas con equipos distribuidos en distintas colonias o ciudades, plataformas como Pluria permiten gestionar el acceso a una red de espacios coworking en múltiples ubicaciones desde una sola app, sin contratos individuales por cada sede. Es como tener una oficina en cada ciudad donde está tu gente. Todo desde una aplicación.