Caliente.mx Acompaña al Tri en el Mundial 2026 Como Patrocinador Oficial

El Mundial 2026 ya arrancó y la Selección Mexicana lo vive con un aliado que lleva más de tres años construyendo esa presencia: Caliente.mx , Casa de Apuestas Oficial del Tri, acompaña al equipo nacional desde el Grupo H hasta donde el torneo los lleve.

Esta misma alianza, que comenzó en marzo de 2023 y se renovó en junio de 2025, convierte este Mundial en el punto de llegada de un proyecto que ninguna de las partes concibió como patrocinio tradicional.

Para Caliente.mx, empresa cien por ciento mexicana y patrocinadora de los 18 clubes de la Liga MX, estar junto a la selección en su propio Mundial representa la culminación de un proceso de crecimiento que arrancó en marzo de 2023 con un solo equipo y se renovó en junio de 2025.

Si quieres conocer todo lo que esta alianza pone a disposición de la afición durante el torneo, este artículo recorre cada uno de sus componentes. Veamos a continuación cómo empezó su recorrido.

Patrocinador oficial del Tri en 3 años

Según la alianza estratégica con la Selección , la plataforma confirmó su ingreso como patrocinador oficial del Tri en un momento que Fernanda Sainz, directora comercial de la empresa, describió como "la joya de la corona": estar con la selección nacional en la Copa del Mundo que México ayuda a organizar.

La alianza se anunció en marzo de 2023, cuando Caliente.mx ya era patrocinador de los 18 equipos de la Liga MX, con la renovación del vínculo en junio de 2025 para extenderlo hasta el cierre del Mundial 2026.

José Romano, director general de ventas de la FMF, confirmó que el patrocinio beneficia todas las ramas del fútbol mexicano: selección mayor, selección femenil y categorías menores, sin restricciones al equipo principal.

Patrocinar al Tri en un Mundial que se celebra en suelo propio representa una alineación de marca que difícilmente se repetiría en las mismas condiciones.

Con el Mundial 2026 ya en marcha desde el 11 de junio, la alianza opera en su fase de mayor visibilidad, con la selección disputando sus partidos del Grupo H frente a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Lo que la afición recibe durante el torneo

Sobre los beneficios para aficionados del patrocinio , la alianza entre Caliente.mx y la FMF fue construir experiencias que acerquen a la afición al equipo de forma concreta y verdaderamente tangible.

Entre los más buscados están los concursos con viajes a los partidos, con boletos y traslados que cubren desde la fase de grupos hasta las rondas eliminatorias. A eso se suman playeras y balones firmados por los integrantes del plantel, premios que combinan valor simbólico y coleccionable en cada dinámica disponible.

El acceso directo a los jugadores a través de meet & greets exclusivos es otro de los componentes de mayor demanda, que Caliente.mx gestiona como parte del vínculo entre la afición y el equipo nacional.

El cuarto eje es el seguimiento personalizado por partido, que integra el análisis deportivo con la posibilidad de vivir cada encuentro del Tri desde una perspectiva más activa e informada.

Más allá del patrocinio convencional

Según la cobertura del lanzamiento de la campaña oficial , el estreno del anuncio de Caliente.mx durante el partido México-Suiza marcó el inicio de una declaración de presencia.

El mensaje central, "Estamos con ustedes, estamos con el equipo nacional", resume la premisa que Fernanda Sainz articuló al presentar la campaña: la cercanía con la afición por encima del producto.

Eso se traduce por supuesto en estar en todos los partidos del Tri y se extiende a cada ronda eliminatoria en la que la selección siga participando. En lugar de limitarse a vallas y uniformes, la alianza genera contenido, dinámicas y puntos de contacto.

Jugar el Mundial en casa, con el Estadio Azteca como sede del partido inaugural el 11 de junio, le otorga a Caliente.mx una visibilidad sin precedente como patrocinador.

La marca local del fútbol mexicano en su mayor escenario

Caliente.mx llegó al Mundial 2026 como la empresa de entretenimiento deportivo más integrada al ecosistema del fútbol mexicano.

Patrocinadora de los 18 clubes de la Liga MX y ahora de la selección nacional en el mayor torneo que el país ha organizado como anfitrión, la empresa cierra en este Mundial el ciclo que Fernanda Sainz describió en 2023 como "la joya de la corona".

Para la afición, ese recorrido se traduce en acceso a experiencias que antes estaban reservadas a un círculo pequeño, desde un meet & greet con los jugadores hasta un boleto para ver al Tri en una ronda eliminatoria.

La alianza prometió estar presente en cada dinámica que haga más cercana la relación entre el aficionado y su selección. En ese sentido, el Mundial 2026 es el examen más importante que esta alianza podía enfrentar, y arrancó el 11 de junio con el Estadio Azteca lleno y Caliente.mx en cada rincón.