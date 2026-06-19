Grupo Salinas paga mensualmente deuda fiscal superior a 30 mil millones

La presidenta informó que el conglomerado cubrió un primer abono superior a 10 mil millones de pesos y continúa pagando cada mes.

Claudia Sheinbaum responde preguntas durante la conferencia matutina en Palacio Nacional sobre los pagos fiscales de Grupo Salinas.

Sheinbaum informó que Grupo Salinas mantiene pagos mensuales para cubrir el saldo de su deuda fiscal.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 19, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 19 de junio de 2026.- Grupo Salinas continúa realizando pagos mensuales para cubrir una deuda fiscal superior a 30 mil millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria explicó que el conglomerado realizó un primer abono superior a 10 mil millones de pesos y posteriormente comenzó a cubrir el resto del monto mediante mensualidades acordadas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“En el caso de los impuestos que debe aquí los está pagando. Son más de 30 mil millones de pesos que está pagando. Hubo un primer pago de más de 10 mil millones y después se está pagando mes con mes”, declaró.

El SAT informó previamente que el monto acordado ascendía a 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. El primer depósito realizado a la Tesorería de la Federación fue de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos.

El saldo restante quedó distribuido en pagos posteriores, de acuerdo con las condiciones fiscales comunicadas por la autoridad tributaria después de que concluyeron los litigios promovidos por empresas del grupo.

Sheinbaum separa deuda fiscal de litigio de TV Azteca

La presidenta abordó el tema al ser cuestionada sobre las acusaciones presentadas por acreedores de TV Azteca en Estados Unidos, quienes señalan una posible transferencia de activos a otra empresa.

Sheinbaum respondió que el conflicto con los acreedores estadounidenses corresponde a un litigio privado, distinto del procedimiento fiscal seguido en México.

Explicó que los amparos relacionados con la deuda tributaria continuaron su proceso hasta ser resueltos sin otorgar protección a las empresas del conglomerado. A partir de esas resoluciones, el asunto quedó en manos del SAT y de la Secretaría de Hacienda.

La mandataria recordó que su administración rechazó negociar antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyera el análisis de los recursos legales.

Una vez emitidas las resoluciones judiciales, las autoridades fiscales y las empresas acordaron el mecanismo de pago conforme a las disposiciones aplicables.

Respecto del litigio de TV Azteca en Estados Unidos, Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones y sostuvo que corresponde a las partes involucradas resolverlo ante las instancias competentes.

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