San Juan del RÃo, 30 de junio de 2026.- Las instalaciones de la Feria San Juan del RÃo 2026 registraron cortes en sus cables de energÃa e intentos de afectaciÃ³n durante los dÃas de actividad, lo que llevÃ³ al gobierno municipal a reforzar la vigilancia en el escenario donde se realiza el cierre.
Una persona fue puesta a disposiciÃ³n de la FiscalÃa por hechos relacionados con el escenario del recinto ferial.
QuÃ© se reportÃ³ en la Feria San Juan del RÃo 2026
El primer caso se detectÃ³ el dÃa de apertura, cuando el carrusel dejÃ³ de funcionar. En un inicio se atribuyÃ³ a una falla mecÃ¡nica o de controles; al cambiar la planta de energÃa el equipo siguiÃ³ sin operar, hasta que se identificÃ³ que los cables de alimentaciÃ³n habÃan sido daÃ±ados.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, indicÃ³ que quienes lo hicieron "supieron dÃ³nde cortar".
Un intento similar ocurriÃ³ en el JardÃn de la Independencia, en el centro histÃ³rico, donde se buscÃ³ cortar el alimentador de corriente sin lograrlo.
Tras esos hechos, el municipio dispuso vigilancia las 24 horas sobre los componentes del escenario que se utiliza en la Ãºltima jornada. Sobre el patrÃ³n de los incidentes, el alcalde seÃ±alÃ³ que "se evidencia que hay ganas de estar molestando".
Una persona ante la FiscalÃa
En el caso del escenario, Cabrera Valencia informÃ³ que una persona fue detenida el fin de semana y puesta a disposiciÃ³n de la FiscalÃa. La autoridad municipal no precisÃ³ la situaciÃ³n jurÃdica del implicado, que se mantiene bajo investigaciÃ³n.
Por el daÃ±o al carrusel, el concesionario anunciÃ³ que presentarÃ¡ las denuncias correspondientes. Al preguntÃ¡rsele si los hechos podÃan considerarse sabotaje, el alcalde respondiÃ³ de forma afirmativa, aunque remarcÃ³ que los intentos no consiguieron suspender las actividades.
La feria concluye con la presentaciÃ³n programada para la Ãºltima jornada, bajo el dispositivo de seguridad reforzado.