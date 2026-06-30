Reportan cortes de energÃ­a e intentos de sabotaje en la Feria San Juan del RÃ­o

El carrusel quedÃ³ fuera de servicio por cables daÃ±ados y una persona fue puesta a disposiciÃ³n de la FiscalÃ­a por el caso del escenario.

Escenario principal de la Feria San Juan del RÃ­o 2026, donde el gobierno municipal reforzÃ³ la vigilancia tras reportes de daÃ±os en el sistema elÃ©ctrico.

El gobierno de San Juan del RÃ­o reforzÃ³ la vigilancia en el escenario de la feria despuÃ©s de reportar cortes en cables de energÃ­a e intentos de afectaciÃ³n; una persona fue puesta a disposiciÃ³n de la FiscalÃ­a.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del RÃ­o, 30 de junio de 2026.- Las instalaciones de la Feria San Juan del RÃ­o 2026 registraron cortes en sus cables de energÃ­a e intentos de afectaciÃ³n durante los dÃ­as de actividad, lo que llevÃ³ al gobierno municipal a reforzar la vigilancia en el escenario donde se realiza el cierre.

Una persona fue puesta a disposiciÃ³n de la FiscalÃ­a por hechos relacionados con el escenario del recinto ferial.

QuÃ© se reportÃ³ en la Feria San Juan del RÃ­o 2026

El primer caso se detectÃ³ el dÃ­a de apertura, cuando el carrusel dejÃ³ de funcionar. En un inicio se atribuyÃ³ a una falla mecÃ¡nica o de controles; al cambiar la planta de energÃ­a el equipo siguiÃ³ sin operar, hasta que se identificÃ³ que los cables de alimentaciÃ³n habÃ­an sido daÃ±ados.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, indicÃ³ que quienes lo hicieron "supieron dÃ³nde cortar".

Un intento similar ocurriÃ³ en el JardÃ­n de la Independencia, en el centro histÃ³rico, donde se buscÃ³ cortar el alimentador de corriente sin lograrlo.

Tras esos hechos, el municipio dispuso vigilancia las 24 horas sobre los componentes del escenario que se utiliza en la Ãºltima jornada. Sobre el patrÃ³n de los incidentes, el alcalde seÃ±alÃ³ que "se evidencia que hay ganas de estar molestando".

Una persona ante la FiscalÃ­a

En el caso del escenario, Cabrera Valencia informÃ³ que una persona fue detenida el fin de semana y puesta a disposiciÃ³n de la FiscalÃ­a. La autoridad municipal no precisÃ³ la situaciÃ³n jurÃ­dica del implicado, que se mantiene bajo investigaciÃ³n.

Por el daÃ±o al carrusel, el concesionario anunciÃ³ que presentarÃ¡ las denuncias correspondientes. Al preguntÃ¡rsele si los hechos podÃ­an considerarse sabotaje, el alcalde respondiÃ³ de forma afirmativa, aunque remarcÃ³ que los intentos no consiguieron suspender las actividades.

La feria concluye con la presentaciÃ³n programada para la Ãºltima jornada, bajo el dispositivo de seguridad reforzado.

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