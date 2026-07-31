Transporte eléctrico gratuito para el centro histórico de Querétaro arranca la última semana de agosto

La inversión total aún está en proceso de licitación a cargo de la Secretaría de Administración municipal, por lo que no hay cifra oficial disponible.

Transporte público en el Centro Histórico de Querétaro, donde entrará en operación un nuevo sistema eléctrico gratuito.

El transporte eléctrico gratuito para el Centro Histórico de Querétaro comenzará a operar durante la última semana de agosto con autobuses con capacidad para 30 pasajeros.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de julio de 2026.- El sistema de transporte eléctrico gratuito para el centro histórico de Querétaro entrará en operaciones durante la última semana de agosto, confirmó el secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles, en su conferencia de prensa de este viernes. La fecha definitiva del arranque la anunciará el presidente municipal Felifer Macías en los próximos días.

El sistema operará con autobuses para 30 pasajeros diseñados para acoplarse a las bahías de avenida Constituyentes, además de una flota adicional de 10 unidades de igual capacidad. Ángeles precisó que se trata de rutas nuevas, ya que actualmente no existe servicio de transporte de este tipo en el primer cuadro de la ciudad.

El secretario descartó que el transporte eléctrico tenga un enfoque turístico. Señaló que el objetivo es la operación cotidiana y que la fecha de lanzamiento coincide con el inicio del ciclo escolar, cuando la actividad urbana recupera su ritmo habitual. "No es un tema turístico, es un tema realmente de operación del día a día", indicó.

En cuanto a la demanda esperada, Ángeles reconoció que no es posible proyectar un número de usuarios para una ruta que aún no existe, aunque anticipó que la expectativa de uso es alta.

Respecto al costo del proyecto, la Secretaría de Administración municipal tiene el proceso de licitación en curso, por lo que no hay una cifra disponible de manera oficial.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de micromovilidad para descongestionar el primer cuadro. Desde marzo pasado, el municipio anunció que el sistema eléctrico conectaría estacionamientos periféricos con el centro histórico para reducir la entrada de vehículos particulares a la zona.

En abril, la dependencia también puso en marcha un plan piloto de biciestacionamientos en tres cocheras del primer cuadro como parte de la misma estrategia de ordenamiento.

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