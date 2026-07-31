Querétaro, 31 de julio de 2026.- El sistema de transporte eléctrico gratuito para el centro histórico de Querétaro entrará en operaciones durante la última semana de agosto, confirmó el secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles, en su conferencia de prensa de este viernes. La fecha definitiva del arranque la anunciará el presidente municipal Felifer Macías en los próximos días.
El sistema operará con autobuses para 30 pasajeros diseñados para acoplarse a las bahías de avenida Constituyentes, además de una flota adicional de 10 unidades de igual capacidad. Ángeles precisó que se trata de rutas nuevas, ya que actualmente no existe servicio de transporte de este tipo en el primer cuadro de la ciudad.
El secretario descartó que el transporte eléctrico tenga un enfoque turístico. Señaló que el objetivo es la operación cotidiana y que la fecha de lanzamiento coincide con el inicio del ciclo escolar, cuando la actividad urbana recupera su ritmo habitual. "No es un tema turístico, es un tema realmente de operación del día a día", indicó.
En cuanto a la demanda esperada, Ángeles reconoció que no es posible proyectar un número de usuarios para una ruta que aún no existe, aunque anticipó que la expectativa de uso es alta.
Respecto al costo del proyecto, la Secretaría de Administración municipal tiene el proceso de licitación en curso, por lo que no hay una cifra disponible de manera oficial.
El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de micromovilidad para descongestionar el primer cuadro. Desde marzo pasado, el municipio anunció que el sistema eléctrico conectaría estacionamientos periféricos con el centro histórico para reducir la entrada de vehículos particulares a la zona.
En abril, la dependencia también puso en marcha un plan piloto de biciestacionamientos en tres cocheras del primer cuadro como parte de la misma estrategia de ordenamiento.