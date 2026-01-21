Querétaro firma alianza de turismo seguro en FITUR Madrid

Mauricio Kuri González refrendó el compromiso del estado con turismo seguro y ético mediante la firma del Decálogo de Compromisos orientado a la prevención y erradicación de la trata de personas con énfasis en protección de niñas, niños y adolescentes.

Por Martin García Chavero Ene 21, 2026
Madrid, 21 de enero de 2026. - Querétaro se colocó en el centro de la agenda turística internacional al participar en la firma de la Alianza Viaja Seguro durante la Feria Internacional de Turismo, donde el gobernador Mauricio Kuri González refrendó el compromiso del estado con un turismo seguro, ético y respetuoso de los derechos humanos.

La iniciativa binacional vincula a México y España mediante un Decálogo de Compromisos orientado a la prevención y erradicación de la trata de personas con énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes, incorporando perspectiva de género.

La firma se llevó a cabo con la participación de representantes de los distintos ámbitos de gobierno, consolidando un mensaje claro: cero tolerancia a la trata de personas y apuesta a la corresponsabilidad entre autoridades, sector privado y sociedad civil.

El titular del Poder Ejecutivo estatal destacó que Querétaro asume este compromiso desde un espacio internacional tan importante como FITUR para enviar un mensaje con plena responsabilidad sobre turismo y responsabilidad social.

"Entendemos que el turismo no solo impulsa economías, sino que también implica una profunda responsabilidad social", expresó Kuri González durante la ceremonia de firma del acuerdo binacional.

El mandatario queretano enfatizó que la Alianza representa una oportunidad para consolidar prácticas de turismo responsable en Querétaro que protejan la integridad de las personas, especialmente de grupos vulnerables en contextos turísticos.


Compromiso legislativo fortalece protección de derechos

La diputada federal Tania Palacios Kuri, presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, enfatizó que esta iniciativa representa un compromiso legislativo e institucional para fortalecer marcos normativos, políticas públicas y acciones concretas.

Palacios Kuri señaló que la protección de personas en contextos turísticos requiere coordinación permanente entre autoridades y actores del sector privado para garantizar derechos humanos.

La Alianza Viaja Seguro permite proyectar a México como un referente internacional en la protección de los derechos humanos dentro del turismo, particularmente en el contexto de grandes eventos globales como la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La iniciativa cobra especial relevancia ante la llegada de millones de visitantes internacionales durante el torneo futbolístico.

La Alianza Viaja Seguro es una iniciativa de alcance binacional que tiene como objetivo generar una sinergia permanente entre los distintos órdenes de gobierno, el sector turístico, organizaciones sociales y actores aliados de México y España.

El Decálogo de Compromisos firmado en FITUR establece lineamientos para turismo ético y responsable con mecanismos de corresponsabilidad para garantizar que el desarrollo turístico respete los derechos humanos y proteja especialmente a menores de edad en destinos turísticos.

Querétaro refuerza con esta firma su posicionamiento como destino turístico comprometido con la ética, la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales, enviando un mensaje claro a la comunidad internacional sobre la importancia de desarrollar un turismo responsable que beneficie a las comunidades sin comprometer la integridad de las personas.

