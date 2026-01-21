Madrid, 21 de enero de 2026.- El estado de Querétaro fue distinguido con el Premio Excelencias Turísticas por el proyecto del Camino Iniciático de Santiago en Querétaro durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

El galardón reconoce iniciativas de alto impacto, calidad e innovación en el sector turístico a nivel internacional. El proyecto cuenta con una inversión de 4.9 millones de pesos, recorre 127 kilómetros en Sierra Gorda divididos en siete etapas y beneficia a más de 60 prestadores de servicios turísticos, informó la secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega.

Al recibir el reconocimiento en FITUR, Vega subrayó que este premio confirma la visión de Querétaro por impulsar un turismo con sentido humano cultural y sostenible que genera bienestar en las comunidades y experiencias auténticas para los visitantes. La funcionaria destacó que el proyecto coloca al estado en el mapa internacional del turismo cultural y espiritual.

Adriana Vega, secretaria de Turismo de Querétaro, durante la entrega del Premio Excelencias Turísticas en FITUR Madrid. rotativo.com.mx

"El Camino Iniciático de Santiago en Querétaro representa una nueva forma de hacer turismo: una que respeta la historia, la naturaleza y a las comunidades. Este premio reconoce un proyecto que conecta a Querétaro con el mundo desde la espiritualidad, la identidad y el caminar consciente", expresó la secretaria durante la ceremonia de entrega del galardón en la capital española.

Recorrido atraviesa cuatro municipios serranos

La funcionaria estatal señaló que el proyecto se alinea con las nuevas tendencias del viajero europeo que busca experiencias responsables, de bajo impacto y con profundo valor simbólico.

Vega precisó que el Camino Iniciático de Santiago en Querétaro es resultado del trabajo conjunto entre comunidades, prestadores de servicios, instituciones y gobierno estatal, representando un detonador de desarrollo para la región serrana del estado.

El Camino Iniciático de Santiago en Querétaro cuenta con el aval del propio Camino de Santiago de Compostela de España y atraviesa los municipios de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Arroyo Seco.

El proyecto incluye la instalación de 197 señales de orientación que guían a los peregrinos durante las siete etapas que pueden realizarse a pie a lo largo de los 127 kilómetros de recorrido.

El Premio Excelencias, otorgado en el marco de FITUR por el Grupo Editorial "Excelencias", es uno de los reconocimientos más relevantes del sector turístico a nivel internacional al distinguir proyectos que aportan valor e innovación a los destinos.

La entrega de este galardón reafirma el posicionamiento de Querétaro como un destino que apuesta por el turismo cultural, rural y espiritual, fortaleciendo su proyección internacional.

La distinción consolida la presencia de Querétaro en los principales foros turísticos del mundo y confirma el compromiso del estado por desarrollar iniciativas que beneficien tanto a las comunidades locales como a los visitantes que buscan experiencias con significado cultural y espiritual profundo.