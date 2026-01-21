EEUU, 21 de enero de 2026. - El presidente estadounidense Donald Trump anunció el retiro de su amenaza de imponer aranceles a varios países europeos después de alcanzar lo que describió como un nuevo marco de seguridad con la OTAN sobre el Ártico.
El mandatario calificó el acuerdo como permanente durante declaraciones en Davos, Suiza, donde aseguró que se trata de "un acuerdo infinito" que elimina las tensiones comerciales con la alianza atlántica.
El cambio de postura representa un giro en la política comercial estadounidense que había generado incertidumbre entre los socios europeos durante las últimas semanas.
Trump confirmó que Estados Unidos no empleará la fuerza militar para obtener el control de Groenlandia, territorio danés que ha sido objeto de sus ambiciones geopolíticas. Sin embargo, el presidente reafirmó su determinación de asegurar derechos sobre la isla estratégica del Ártico, a la que calificó como "parte de Norteamérica" y "nuestro territorio".
Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, el mandatario advirtió a los miembros de la OTAN que cualquier oposición a sus planes tendría consecuencias para la alianza militar, generando preocupación sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Europa en materia de seguridad.
El acuerdo sobre seguridad ártica representa un compromiso a largo plazo entre Washington y la Organización del Tratado del Atlántico Norte para coordinación en la región polar.
Trump explicó que el marco elimina la necesidad de medidas arancelarias contra países europeos, aunque mantuvo críticas hacia el desempeño económico del continente.
"Estados Unidos está prosperando, pero Europa no va en la dirección correcta", señaló el presidente durante su participación en Davos. La declaración subraya las diferencias en las visiones económicas entre ambos lados del Atlántico, mientras el mandatario busca reposicionar a su país como potencia dominante en el Ártico.
Las ambiciones estadounidenses sobre Groenlandia amenazan con romper las relaciones diplomáticas con Dinamarca y otros aliados europeos cercanos a Washington.
La isla, que cuenta con importantes recursos naturales y posición estratégica militar, ha sido administrada por Dinamarca durante siglos como territorio autónomo.
La postura de Trump sobre el control territorial genera tensiones con Copenhague, miembro fundador de la OTAN, en un momento donde la cohesión de la alianza enfrenta desafíos por divergencias en gasto de defensa y prioridades de seguridad regional.