Querétaro, 13 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González calificó la actual relación entre México y Estados Unidos como la más tensa en décadas, al reconocer que en sus 56 años de vida no recuerda un momento tan complicado entre ambas naciones.
El mandatario destacó el trabajo del gobierno federal en esta coyuntura, aunque advirtió sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre la cooperación y soberanía nacional.
Kuri González señaló que la relación bilateral trasciende lo político, al recordar que existen 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, que ambos países comparten la frontera más importante del mundo en paso de personas y mercancías, y que México se ha consolidado como el principal socio comercial estadounidense.
"Hasta el día de hoy el gobierno federal ha hecho un buen trabajo en esta relación tan complicada con Estados Unidos. Los estilos son complicados y tenemos que estar muy al pendiente porque no podemos permitir intervenciones, pero tampoco podemos negar las realidades", expresó el gobernador Mauricio Kuri González.
El mandatario subrayó que tanto el Senado como el Poder Ejecutivo federal deben mantenerse vigilantes en la negociación del T-MEC, al advertir que se trata de un tema delicado que requiere equilibrio. Sostuvo que México debe cooperar con su aliado estadounidense pero nunca bajo condiciones de subordinación u omisión de soberanía.
Kuri González hizo referencia a la reciente llamada telefónica número 15 entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente electo Donald Trump, al destacar que, a pesar de la tensión, se mantiene el diálogo institucional entre ambas naciones.
El gobernador expresó que Querétaro como entidad mantiene una postura de respaldo al gobierno federal en temas de política exterior, aunque enfatizó que la defensa de los intereses nacionales debe ser prioridad en cualquier negociación bilateral.