Kuri califica relación México-EU como la más tensa en décadas

El gobernador reconoció el trabajo del gobierno federal ante momento complicado con Estados Unidos pero advirtió sobre equilibrio entre cooperación y soberanía.

Mauricio Kuri analiza relación México Estados Unidos en conferencia en Querétaro

Mauricio Kuri analiza relación México Estados Unidos en conferencia en Querétaro.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 13 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González calificó la actual relación entre México y Estados Unidos como la más tensa en décadas, al reconocer que en sus 56 años de vida no recuerda un momento tan complicado entre ambas naciones.

El mandatario destacó el trabajo del gobierno federal en esta coyuntura, aunque advirtió sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre la cooperación y soberanía nacional.

Kuri González señaló que la relación bilateral trasciende lo político, al recordar que existen 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, que ambos países comparten la frontera más importante del mundo en paso de personas y mercancías, y que México se ha consolidado como el principal socio comercial estadounidense.

"Hasta el día de hoy el gobierno federal ha hecho un buen trabajo en esta relación tan complicada con Estados Unidos. Los estilos son complicados y tenemos que estar muy al pendiente porque no podemos permitir intervenciones, pero tampoco podemos negar las realidades", expresó el gobernador Mauricio Kuri González.

El mandatario subrayó que tanto el Senado como el Poder Ejecutivo federal deben mantenerse vigilantes en la negociación del T-MEC, al advertir que se trata de un tema delicado que requiere equilibrio. Sostuvo que México debe cooperar con su aliado estadounidense pero nunca bajo condiciones de subordinación u omisión de soberanía.

Kuri González hizo referencia a la reciente llamada telefónica número 15 entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente electo Donald Trump, al destacar que, a pesar de la tensión, se mantiene el diálogo institucional entre ambas naciones.

El gobernador expresó que Querétaro como entidad mantiene una postura de respaldo al gobierno federal en temas de política exterior, aunque enfatizó que la defensa de los intereses nacionales debe ser prioridad en cualquier negociación bilateral.

gobiernorelaciones exterioresmauricio kurieeuu

Reciente

Personal de brigadas de vectores de la SESA durante operativos de control de dengue en localidades de Querétaro.
San Juan del Río

Querétaro registra 100 casos de dengue en 2025

SESA reporta una defunción en Peñamiller y exhorta a eliminar criaderos de mosquitos; San Juan del Río no reportó casos confirmados durante el año.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante conferencia donde destacó incremento en servicios médicos del IMSS en México.
México

Sheinbaum destaca aumento de 60% en cirugías del IMSS

Presidenta resalta que incremento en servicios médicos es el resultado del reconocimiento del derecho a la salud pública de calidad y la formación de más especialistas en México.

Camino de Santiago Queretano de 127 kilómetros impulsará turismo en Sierra Gorda.
Editorial

Camino de Santiago de 127 km impulsará turismo en Sierra Gorda

Mauricio Kuri anunció que ruta religiosa conectará Pinal de Amoles y Jalpan en seis días mientras avanzan trabajos de reconstrucción por lluvias.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante conferencia en la que abordó el proceso electoral.
Política

Kuri pide al PAN unidad y mejores perfiles para elecciones 2026

El gobernador exhortó al partido buscar reglas claras para seleccionar candidatos a gobernador, presidencias municipales y diputaciones en Querétaro.