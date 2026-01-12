Trump presiona a Jerome Powell con citaciones del Departamento de Justicia

El presidente de la Reserva Federal enfrenta citaciones relacionadas con renovaciones de edificios, en medio de tensiones por la política de tasas de interés.

Federal Reserve EEUU.
Por Diario Rotativo Ene 12, 2026
Washington, 12 de enero de 2026. — El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfrenta citaciones del Departamento de Justicia relacionadas con la renovación de edificios del banco central por 2 mil 500 millones de dólares.

Powell denunció que las acciones legales buscan presionarlo para recortar las tasas de interés según las órdenes del presidente Donald Trump, lo que generó caídas en los mercados bursátiles el lunes, informó la agencia Associated Press.

El conflicto trasciende el costo de las renovaciones de la sede revestida de mármol en Washington y amenaza la independencia del banco central estadounidense.

"He cumplido con mis deberes sin temor ni favoritismo político, centrado únicamente en nuestro mandato de estabilidad de precios y máximo empleo", declaró Powell en un video difundido el domingo donde reveló las citaciones entregadas el viernes.

Senadores republicanos expresaron su descontento con las acciones legales. Kevin Cramer, senador republicano por Dakota del Norte, afirmó que no considera a Powell "un criminal" y pidió resolver rápidamente la investigación, según reportó CNBC.

Un grupo bipartidista de expresidentes de la Reserva Federal y economistas destacados calificó las acciones como "un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar" la independencia del banco central.

Trump presiona desde hace un año a Powell para que la Fed reduzca su tasa de interés de referencia, reflejando diferencias fundamentales sobre el riesgo inflacionario en la economía estadounidense.

El mandato de Powell como presidente termina en mayo, pero podría permanecer como gobernador hasta enero de 2028, limitando la capacidad de Trump para nombrar un sucesor afín a sus políticas.

Powell abandonó su enfoque cauteloso ante los ataques presidenciales y calificó las citaciones como un "pretexto" para forzar recortes en la tasa de interés clave.

"El servicio público a veces exige mantenerse firme ante las amenazas", sostuvo el funcionario. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional y candidato para presidir la Fed, evitó confirmar los planes de Powell al ser cuestionado por periodistas.

gobierno seguridad eeuu trump

