Portland, Oregon — 9 de enero de 2026. — Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dispararon contra dos personas en Portland, Oregon, durante un operativo dirigido contra presuntos integrantes de la pandilla venezolana Tren de Aragua. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el conductor del vehículo intentó atropellar a los agentes federales, quienes respondieron con disparos en defensa propia. Ambos heridos fueron trasladados a hospitales de Portland para recibir atención médica.
El incidente ocurrió aproximadamente a las 14:19 horas del jueves 8 de enero en el sector sureste de la ciudad. La vocera del DHS, Tricia McLaughlin, detalló que el pasajero del vehículo era un ciudadano venezolano que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y estaba vinculado a una red de prostitución transnacional del Tren de Aragua, además de haber participado en un tiroteo reciente en Portland.
Versión federal del incidente
McLaughlin precisó que el conductor también estaría relacionado con la organización criminal venezolana. Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, una camioneta Toyota roja, el conductor utilizó el automóvil como arma e intentó arrollar a los oficiales. Un agente disparó en defensa propia y los ocupantes huyeron del lugar.
El hombre y la mujer heridos fueron localizados posteriormente en la intersección de la Avenida 146 Noreste y la calle East Burnside, a más de cuatro kilómetros del lugar del tiroteo. Oficiales de la Policía de Portland aplicaron torniquetes y solicitaron asistencia médica de emergencia. Uno de los heridos fue trasladado al hospital Legacy Emanuel y el otro al Oregon Health & Science University, aunque sus condiciones de salud no han sido confirmadas.
Investigación estatal y reacciones políticas
El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, anunció el inicio de una investigación para determinar si los agentes federales actuaron dentro del alcance de su autoridad legal. El alcalde de Portland, Keith Wilson, exigió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspenda todas las operaciones en la ciudad hasta que se complete una investigación independiente.
La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, demandó transparencia al gobierno federal y calificó el incidente como parte de una agenda violenta. El tiroteo en Portland ocurrió un día después de que un agente de ICE matara a una mujer estadounidense en Minneapolis, Minnesota, lo que ha intensificado las tensiones en torno a las operaciones de control migratorio del gobierno de Donald Trump.
Cientos de manifestantes se congregaron frente a las instalaciones de ICE en Portland durante la noche del jueves. La policía local arrestó a seis personas por cargos de conducta desordenada e interferencia con oficiales. Desde junio de 2025, las autoridades han realizado 79 arrestos relacionados con protestas en ese lugar.
Contexto: ¿Qué es el Tren de Aragua?
El Tren de Aragua es una organización criminal venezolana que surgió en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua, a principios de la década de 2010. La pandilla se expandió por Sudamérica siguiendo las rutas migratorias venezolanas y ha establecido células en Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos.
En julio de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al grupo como una organización criminal transnacional. En febrero de 2025, la administración Trump lo clasificó como organización terrorista extranjera. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 12 millones de dólares por información que conduzca al arresto de sus líderes.
La organización está involucrada en narcotráfico, tráfico de personas, extorsión, secuestro y explotación sexual de migrantes venezolanas.