Sinergia detiene a cinco y asegura 200 dosis en Querétaro

La Fiscalía General del Estado ejecutó cateos simultáneos en colonias de la capital con apoyo de corporaciones federales, estatales y municipales mediante la estrategia Sinergia por Querétaro

Personal de Fiscalía General del Estado ejecuta cateo relacionado con narcomenudeo en Querétaro

Elementos de la Policía de Investigación del Delito durante operativo de cateo en colonias de Querétaro.

Foto: Fiscalía General del Estado de Querétaro
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 22, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 22 de enero de 2026. - La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó cateos simultáneos en distintas colonias del municipio de Querétaro mediante la estrategia Sinergia por Querétaro, que resultaron en la detención de cinco personas y el aseguramiento de más de 200 dosis de narcóticos.

Las diligencias se realizaron con la participación coordinada de personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, apoyados por Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policía Municipal, informó la dependencia estatal.

El operativo de seguridad en Querétaro permitió asegurar más de 200 dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana, así como básculas grameras, bolsas dosificadoras y otros objetos presuntamente utilizados en la dosificación de sustancias.

Además, se localizó dinero en efectivo durante las intervenciones realizadas en diversos domicilios ubicados en colonias como Felipe Carrillo Puerto y La Trinidad, precisó la Fiscalía General del Estado.

Las acciones derivaron de carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la salud. Los indicios localizados fueron asegurados conforme a los protocolos establecidos para su análisis pericial e integración a las carpetas correspondientes, explicó la autoridad ministerial.

Durante las diligencias se detuvo a cinco hombres, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho, señaló la dependencia estatal.

La Fiscalía General del Estado mantiene acciones permanentes de investigación y operación conjunta mediante Sinergia por Querétaro, estrategia que fortalece la coordinación interinstitucional para dar seguimiento a las carpetas de investigación y obtener resultados en el combate a los delitos contra la salud en el municipio de Querétaro, sostuvo la institución.

seguridadnarcomenudeofiscaliagobierno

Reciente

Trabajos de pavimentación en calle Antonio La Tota Carbajal zona oriente San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Por concluir obra vial con 10.5 mdp en zona oriente

La rehabilitación integral incluye drenaje, agua potable, banquetas, ciclovía e iluminación con beneficio para más de cinco mil habitantes de la zona oriente

Funcionarios CRT durante mesa diálogo conectividad 5G industrial Querétaro CICATA IPN
Querétaro capital

Querétaro sede de primera mesa nacional sobre conectividad industrial y 5G

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones presentó licitaciones de espectro para aprovechamiento industrial con tecnología 5G ante más de 300 empresarios queretanos en el CICATA del IPN para escuchar necesidades de conectividad en sectores aeronáutico, automotriz y centros de datos.

Diputada Claudia Díaz Gayou durante firma alianza estratégica desarrollo económico Querétaro 2026
Legislatura

Querétaro firma alianza estratégica para impulsar MIPyMES al mercado internacional

El Congreso de Querétaro presidió la firma del convenio entre el Corredor Económico del Bienestar y el Nodo Querétaro de la Red GlobalMX para fortalecer la exportación de productos mexicanos y atraer inversión extranjera mediante coordinación interinstitucional.

Trámite de licencias de funcionamiento en Centro de Atención Municipal de Corregidora con campaña de descuentos 2026
Corregidora

Corregidora ofrece hasta 30% de descuento en refrendos de licencias comerciales 2026

El municipio otorga beneficios escalonados durante tres meses para negocios sin venta de alcohol con entrega en 10 días hábiles.