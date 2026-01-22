Querétaro, 22 de enero de 2026. - La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó cateos simultáneos en distintas colonias del municipio de Querétaro mediante la estrategia Sinergia por Querétaro, que resultaron en la detención de cinco personas y el aseguramiento de más de 200 dosis de narcóticos.
Las diligencias se realizaron con la participación coordinada de personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, apoyados por Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policía Municipal, informó la dependencia estatal.
El operativo de seguridad en Querétaro permitió asegurar más de 200 dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana, así como básculas grameras, bolsas dosificadoras y otros objetos presuntamente utilizados en la dosificación de sustancias.
Además, se localizó dinero en efectivo durante las intervenciones realizadas en diversos domicilios ubicados en colonias como Felipe Carrillo Puerto y La Trinidad, precisó la Fiscalía General del Estado.
Las acciones derivaron de carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la salud. Los indicios localizados fueron asegurados conforme a los protocolos establecidos para su análisis pericial e integración a las carpetas correspondientes, explicó la autoridad ministerial.
Durante las diligencias se detuvo a cinco hombres, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho, señaló la dependencia estatal.
La Fiscalía General del Estado mantiene acciones permanentes de investigación y operación conjunta mediante Sinergia por Querétaro, estrategia que fortalece la coordinación interinstitucional para dar seguimiento a las carpetas de investigación y obtener resultados en el combate a los delitos contra la salud en el municipio de Querétaro, sostuvo la institución.