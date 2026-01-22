Querétaro detiene a 7 por delitos contra la salud en cateos

La Fiscalía General del Estado aseguró marihuana, metanfetamina, cocaína, dinero en efectivo y cartuchos útiles durante operativo simultáneo en cuatro municipios.

Por Martin García Chavero Ene 22, 2026
Querétaro, 22 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a siete personas durante cateos simultáneos ejecutados en cuatro municipios.

El operativo aseguró marihuana, metanfetamina, cocaína, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, además de cartuchos útiles y diversos indicios relacionados con actividades ilícitas.

Las diligencias se realizaron durante la madrugada en los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y Tequisquiapan como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, informó la dependencia estatal.

Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía, con apoyo de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y corporaciones municipales.

Los cateos derivaron de carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la salud en Querétaro y permitieron recabar evidencia para continuar con las indagatorias.

Durante el operativo coordinado, las autoridades aseguraron básculas grameras, bolsas dosificadoras, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, explicó la Fiscalía.

Además se aseguró un inmueble donde se recabaron diversos indicios que serán analizados por personal pericial para su integración a las carpetas de investigación correspondientes.

Los siete detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para las diligencias legales correspondientes. El personal pericial realiza el análisis de los indicios asegurados para el esclarecimiento total de los hechos, señaló la dependencia.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro reafirmó su compromiso de combatir los delitos mediante acciones coordinadas, legales y estratégicas.

La estrategia de seguridad pública garantiza el debido proceso, la protección de los derechos humanos y la seguridad de las familias queretanas, aseguró la institución.

