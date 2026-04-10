Querétaro, 10 de abril de 2026. —La actividad industrial de Querétaro creció 10 por ciento anual en diciembre de 2025, impulsada por un salto de 37.1 por ciento en el sector construcción, la segunda alza más alta del país en ese rubro.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó este viernes el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), que coloca a la entidad en el cuarto lugar nacional con mayor dinamismo industrial anual, detrás de Colima, Hidalgo y Sinaloa. En cifras desestacionalizadas, la industria queretana subió 8.2 por ciento respecto a diciembre de 2024.

El repunte contrasta con la caída de 3.9 por ciento anual que la entidad había registrado en septiembre, cuando el sector construcción se desplomó 24.4 por ciento.

La recuperación se consolidó en el último trimestre del año y permitió a Querétaro cerrar 2025 con una contribución de 0.30 puntos al indicador nacional, uno de los aportes más altos del Bajío.

El rebote también supera el desempeño registrado en noviembre, mes en que la entidad había avanzado apenas 0.6 por ciento anual frente al resto del país, de acuerdo con la cobertura previa del IMAIEF publicada por este medio.

El desglose sectorial del INEGI muestra que la construcción fue el motor del repunte, con una contribución de 1.12 puntos al indicador estatal. Le siguió la minería con un alza de 12.9 por ciento anual y la generación de energía eléctrica con 15.9 por ciento.

Las industrias manufactureras, que concentran el grueso de la planta productiva local, crecieron 2.6 por ciento anual, un avance moderado frente al dinamismo de construcción y energía.

El dato contrasta con la contracción trimestral del 1.4 por ciento que la entidad había mostrado en el tercer trimestre, según el reporte del ITAEE difundido en enero.

A nivel nacional, la actividad industrial creció 2.4 por ciento anual en diciembre, con la construcción como principal motor (6.6 por ciento) y la manufactura con un avance marginal de 1.3 por ciento.

Querétaro se ubicó entre los cinco estados con mayor alza en construcción, acompañado de Jalisco, Hidalgo, Colima y Tamaulipas.

En cifras mensuales desestacionalizadas, la industria queretana subió 1.8 por ciento respecto a noviembre, una variación moderada que sugiere que el impulso provino principalmente del componente anual.

Construcción y energía sostienen el cierre industrial de Querétaro en 2025

El comportamiento del cuarto trimestre coincide con la fortaleza que Querétaro había mostrado en sectores clave durante el año, cuando la entidad se consolidaba como polo industrial y de emprendimiento del Bajío pese a la desaceleración nacional.

La minería aportó 0.06 puntos al indicador, mientras que la generación de energía eléctrica sumó 0.35 puntos, en línea con la tendencia observada en otros estados del centro del país.

¿Cómo se compara el desempeño industrial de Querétaro con el resto del Bajío?

Dentro del corredor Bajío, Querétaro fue la única entidad con crecimiento industrial de dos dígitos en diciembre. Guanajuato cayó 4.4 por ciento anual y Aguascalientes avanzó apenas 2.3 por ciento.

San Luis Potosí creció 5.7 por ciento, pero quedó por debajo del empuje queretano. El dato refuerza la posición de Querétaro como polo manufacturero con 127 mil establecimientos y 880 mil trabajadores reportada en el Censo Económico 2024.

El INEGI actualizará el IMAIEF el 12 de mayo próximo con cifras de enero de 2026, lo que permitirá confirmar si el rebote del cierre de 2025 marca un cambio de tendencia o un repunte aislado.