Querétaro dispara construcción 37.1% en diciembre y lidera Bajío según INEGI

Querétaro se consolida como cuarto estado con mayor alza industrial anual del país en diciembre.

Gráfica del INEGI sobre actividad industrial Querétaro diciembre 2025 con alza del 10% anual

La industria queretana aportó 0.30 puntos al indicador nacional, cuarto lugar en crecimiento anual.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 10 de abril de 2026. —La actividad industrial de Querétaro creció 10 por ciento anual en diciembre de 2025, impulsada por un salto de 37.1 por ciento en el sector construcción, la segunda alza más alta del país en ese rubro.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó este viernes el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), que coloca a la entidad en el cuarto lugar nacional con mayor dinamismo industrial anual, detrás de Colima, Hidalgo y Sinaloa. En cifras desestacionalizadas, la industria queretana subió 8.2 por ciento respecto a diciembre de 2024.

El repunte contrasta con la caída de 3.9 por ciento anual que la entidad había registrado en septiembre, cuando el sector construcción se desplomó 24.4 por ciento.

La recuperación se consolidó en el último trimestre del año y permitió a Querétaro cerrar 2025 con una contribución de 0.30 puntos al indicador nacional, uno de los aportes más altos del Bajío.

El rebote también supera el desempeño registrado en noviembre, mes en que la entidad había avanzado apenas 0.6 por ciento anual frente al resto del país, de acuerdo con la cobertura previa del IMAIEF publicada por este medio.

El desglose sectorial del INEGI muestra que la construcción fue el motor del repunte, con una contribución de 1.12 puntos al indicador estatal. Le siguió la minería con un alza de 12.9 por ciento anual y la generación de energía eléctrica con 15.9 por ciento.

Las industrias manufactureras, que concentran el grueso de la planta productiva local, crecieron 2.6 por ciento anual, un avance moderado frente al dinamismo de construcción y energía.

El dato contrasta con la contracción trimestral del 1.4 por ciento que la entidad había mostrado en el tercer trimestre, según el reporte del ITAEE difundido en enero.

A nivel nacional, la actividad industrial creció 2.4 por ciento anual en diciembre, con la construcción como principal motor (6.6 por ciento) y la manufactura con un avance marginal de 1.3 por ciento.

Querétaro se ubicó entre los cinco estados con mayor alza en construcción, acompañado de Jalisco, Hidalgo, Colima y Tamaulipas.

En cifras mensuales desestacionalizadas, la industria queretana subió 1.8 por ciento respecto a noviembre, una variación moderada que sugiere que el impulso provino principalmente del componente anual.

Construcción y energía sostienen el cierre industrial de Querétaro en 2025

El comportamiento del cuarto trimestre coincide con la fortaleza que Querétaro había mostrado en sectores clave durante el año, cuando la entidad se consolidaba como polo industrial y de emprendimiento del Bajío pese a la desaceleración nacional.

La minería aportó 0.06 puntos al indicador, mientras que la generación de energía eléctrica sumó 0.35 puntos, en línea con la tendencia observada en otros estados del centro del país.

¿Cómo se compara el desempeño industrial de Querétaro con el resto del Bajío?

Dentro del corredor Bajío, Querétaro fue la única entidad con crecimiento industrial de dos dígitos en diciembre. Guanajuato cayó 4.4 por ciento anual y Aguascalientes avanzó apenas 2.3 por ciento.

San Luis Potosí creció 5.7 por ciento, pero quedó por debajo del empuje queretano. El dato refuerza la posición de Querétaro como polo manufacturero con 127 mil establecimientos y 880 mil trabajadores reportada en el Censo Económico 2024.

El INEGI actualizará el IMAIEF el 12 de mayo próximo con cifras de enero de 2026, lo que permitirá confirmar si el rebote del cierre de 2025 marca un cambio de tendencia o un repunte aislado.

gobiernoindustriainversionesinegiqueretaro

Reciente

Bordado digital de logotipos en prendas de vestir en taller Happy Hat de San Juan del Río
San Juan del Río

Bordados digitalizados San Juan del Río: Happy Hat

Taller especializado en bordado computarizado atiende pedidos de uniformes, gorras y artículos promocionales en el centro de San Juan del Río.

Visitantes durante viacrucis de Semana Santa en El Vegil, Huimilpan, Querétaro 2026
Municipios

14 mil visitantes dejan saldo blanco en Huimilpan

El Vegil reunió a 7 mil asistentes el Viernes Santo en uno de los viacrucis más grandes del estado.

Feria de Bienestar Animal del Municipio de Querétaro con servicios veterinarios gratuitos
Querétaro

Feria Bienestar Animal llega a Villas de Santiago

Municipio de Querétaro monta jornada gratuita este sábado con adopciones y pláticas en Villas de Santiago.

Felifer Macías anuncia reacomodo de gabinete y cambio de delegados en Querétaro capital
Querétaro

Felifer mueve su gabinete: caen dos delegados

El alcalde capitalino reacomoda territorio y áreas técnicas a semanas de haber relevado al secretario de Gobierno.