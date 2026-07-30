Detienen a hombre armado que amenazaba a transeúntes en Lázaro Cárdenas

Guardia Civil y elementos de la Secretaría de Marina detuvieron al hombre tras un reporte ciudadano en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Hombre detenido, con el rostro cubierto por las autoridades, custodiado por elementos de Marina y Guardia Civil frente a lona del Plan Michoacán por la Paz y Justicia
  • El detenido fue presentado ante las autoridades tras el operativo en Lázaro Cárdenas
    • Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán
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    Mariana Torres García
    Por Mariana Torres García Jul 30, 2026
    Mariana Torres García

    Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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    Lázaro Cárdenas, Michoacán, 30 de julio de 2026.- Agentes de la Guardia Civil, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego, luego de que la corporación atendiera un reporte ciudadano, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP).

    Arma de fuego, cargador y cartuchos asegurados por autoridades en L\u00e1zaro C\u00e1rdenas, Michoac\u00e1n, junto a parches de Guardia Civil y Marina Arma de fuego y cartuchos asegurados durante la detención en Lázaro Cárdenas.Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

    De acuerdo con la dependencia, el hombre presuntamente amenazaba a transeúntes con el arma antes de ser detenido. Entre lo asegurado se encuentran la pistola, un cargador abastecido y cartuchos útiles.

    El detenido y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la instancia competente para realizar las diligencias correspondientes, señaló la corporación estatal.

    seguridad criminalidad sucesos michoacan

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