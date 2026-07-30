Lázaro Cárdenas, Michoacán, 30 de julio de 2026.- Agentes de la Guardia Civil, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego, luego de que la corporación atendiera un reporte ciudadano, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP).
Arma de fuego y cartuchos asegurados durante la detención en Lázaro Cárdenas.Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán
De acuerdo con la dependencia, el hombre presuntamente amenazaba a transeúntes con el arma antes de ser detenido. Entre lo asegurado se encuentran la pistola, un cargador abastecido y cartuchos útiles.
El detenido y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la instancia competente para realizar las diligencias correspondientes, señaló la corporación estatal.