Culiacán, Sinaloa, 30 de julio de 2026.- Lluvias intensas registradas en las últimas horas provocaron inundaciones en viviendas de los municipios de Mocorito y Guasave, luego de que en Mocorito se contabilizaran 202 milímetros de precipitación, el registro más alto de la temporada, informó el titular de Protección Civil estatal, Roy Navarrete Cuevas.

Navarrete Cuevas señaló que, por instrucción de la gobernadora Yeraldine Bonilla, cuerpos de emergencia estatales y municipales realizan recorridos en las zonas afectadas para evaluar daños en viviendas e infraestructura y brindar apoyo a la población.

"Ya llegaron las unidades, están ahorita haciendo recorridos para apoyar a población, hacer evaluación en lo general para saber qué tanto se afectó el lugar; ver cómo sacar también agua de algunos puntos. Ahorita está personal de Protección Civil del estado junto con los municipios dándole seguimiento", declaró el funcionario.

Detalló que en Mocorito se registró un incremento en el nivel del río y arroyos de la zona, mientras que en la colonia El Serranito, en Guasave, también hay viviendas con afectaciones.

Bienestar municipal realizará un censo de afectaciones para gestionar la entrega de apoyos a las familias con daños.

Protección Civil pidió a la población extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades, evitar cruzar corrientes de agua y llamar al 911 ante cualquier emergencia.