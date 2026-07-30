Lluvias de 202 milímetros inundan viviendas en Mocorito y Guasave

Cuerpos de emergencia estatales y municipales recorren Mocorito y Guasave para contabilizar afectaciones en viviendas e infraestructura.

Personal de emergencias recorre de noche una calle inundada en Sinaloa tras intensas lluvias, mientras vecinos observan desde el agua.

Elementos de emergencia realizan recorridos en zonas inundadas de Sinaloa tras las intensas lluvias registradas en la región.

Coordinación de Comunicación Social Sinaloa
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 30, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Culiacán, Sinaloa, 30 de julio de 2026.- Lluvias intensas registradas en las últimas horas provocaron inundaciones en viviendas de los municipios de Mocorito y Guasave, luego de que en Mocorito se contabilizaran 202 milímetros de precipitación, el registro más alto de la temporada, informó el titular de Protección Civil estatal, Roy Navarrete Cuevas.

Navarrete Cuevas señaló que, por instrucción de la gobernadora Yeraldine Bonilla, cuerpos de emergencia estatales y municipales realizan recorridos en las zonas afectadas para evaluar daños en viviendas e infraestructura y brindar apoyo a la población.

"Ya llegaron las unidades, están ahorita haciendo recorridos para apoyar a población, hacer evaluación en lo general para saber qué tanto se afectó el lugar; ver cómo sacar también agua de algunos puntos. Ahorita está personal de Protección Civil del estado junto con los municipios dándole seguimiento", declaró el funcionario.

Detalló que en Mocorito se registró un incremento en el nivel del río y arroyos de la zona, mientras que en la colonia El Serranito, en Guasave, también hay viviendas con afectaciones.

Bienestar municipal realizará un censo de afectaciones para gestionar la entrega de apoyos a las familias con daños.

Protección Civil pidió a la población extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades, evitar cruzar corrientes de agua y llamar al 911 ante cualquier emergencia.

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