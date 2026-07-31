Ciudad de México, 31 de julio de 2026.- Un hombre de 33 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), señalado por su probable participación en el asalto a una tienda departamental de la colonia Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez.

Durante la intervención, los policías recuperaron 60 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, además de asegurar una réplica de arma de fuego.

Empleados fueron amagados dentro de la tienda

El operativo comenzó cuando monitoristas del Centro de Comando y Control C2 Sur informaron a policías sectoriales y de la Policía Bancaria e Industrial sobre un robo en proceso en un establecimiento ubicado en el cruce de avenida Revolución y la calle Luis David.

Al llegar, uno de los empleados relató que tres hombres habían ingresado al negocio y amagado al personal con objetos con apariencia de pistolas.

Los posibles responsables habrían retirado varios teléfonos celulares de las vitrinas, los colocaron dentro de una mochila y posteriormente salieron del establecimiento para abordar una motocicleta.

C2 Sur siguió la ruta de escape

Los operadores del C2 Sur dieron seguimiento a la trayectoria de los posibles implicados mediante las cámaras de videovigilancia.

Momentos después, informaron a los policías que uno de los sospechosos caminaba sobre avenida Revolución, a la altura de la calle Giotto, donde los uniformados lograron interceptarlo.

Durante una revisión preventiva, los oficiales localizaron una réplica de arma de fuego y los 60 teléfonos celulares, cuya compra o propiedad legal no pudo ser acreditada en ese momento.

De acuerdo con la SSC, trabajadores del establecimiento reconocieron al hombre como una de las personas que habría participado en el asalto.

El detenido fue informado de sus derechos constitucionales y trasladado ante el agente del Ministerio Público junto con los objetos asegurados. La representación social será la encargada de integrar la investigación y determinar su situación jurídica.

La dependencia agregó que, tras consultar sus bases de datos, encontró que el hombre cuenta con una carpeta de investigación iniciada en 2019 por posesión de marihuana.

En marzo de 2026, Rotativo documentó otro robo de celulares en una tienda departamental de Benito Juárez, donde el C2 Sur apoyó el seguimiento de los probables responsables y fueron recuperados cinco dispositivos.

En otro antecedente, una mujer fue detenida en la Ciudad de México con 19 teléfonos celulares y pasaportes presuntamente sustraídos durante los festejos del Día de Muertos de 2023.